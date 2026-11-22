El neerlandés de Red Bull se llevó la victoria en una carrera en la que hubo mucho cambio de líder y en donde los españoles tuvieron suerte dispar ya que Carlos Sainz terminó octavo y Fernando Alonso tuvo que abandonar

Max Verstappen, con su Red Bull, se llevó la victoria en un Gran Premio de Las Vegas caótico, por delante del británico Lando Norris (McLaren), en una carrera trepidante con 35 cambios de líder. Completó el podio el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que ya es campeón del mundo, cruzó la meta en cuarta posición. Carlos Sainz, con su Williams, hizo una gran remontada para terminar en la octava posición, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) bloqueó ruedas en la última vuelta y tuvo que retirarse.

Max Verstappen, el tetracampeón, bajo el acecho continuo de un nutrido grupo de rivales, defendió con el cuchillo entre los dientes la victoria desde su salida en la pole position, en una carrera que, por el escenario y su desarrollo, pareció sacada de un videojuego. En la vuelta diez, de las 50 que tenían que realizarse, los once primeros monoplazas estaban separados por menos de cinco segundos, en una carrera en grupo que se mantuvo prácticamente de principio a fin.

El británico George Russell (Mercedes) fue quien más puso a prueba a Verstappen, con continuos adelantamientos entre ambos, aunque más tarde Norris y el propio Antonelli también se sumarían a la batalla para desgastar al rocoso neerlandés, especialmente fuerte en el último sector del circuito. Por detrás, los cambios de posición también eran constantes. El que no adelantaba era adelantado.

Una de esas batallas fue la que libraban los Ferrari del británico Lewis Hamilton y del monegasco Charles Leclerc, con una de las relaciones más tensas del paddock. "Tiene que tener cuidado con esos cierres, porque no van a acabar bien", avisó Leclerc por radio.

Unas veinte vueltas después, Leclerc le metió el coche a Hamilton cuando ambos rodaban sexto y séptimo. La maniobra dejó al británico fuera de la lucha y le costó al monegasco una sanción de 10 segundos y caer hasta la décima posición en la meta.

Hamilton y Leclerc, durante el Gran Premio de Las Vegas. / IMAGO

Un final de Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 muy movido

Mucho antes, en la vuelta 19, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) tuvo que abandonar tras recibir un impacto del brasileño Rafael Camara (Haas). El accidente provocó la salida del coche de seguridad y partió la carrera en dos.

Fue un largo paréntesis de cerca de seis vueltas, agravado por el choque, con bandera amarilla, del británico Arvid Lindblad (Racing Bulls) contra las vallas mientras calentaba los neumáticos. La mayoría de los pilotos aprovecharon la bandera amarilla para entrar en 'boxes' y cambiar a neumáticos mixtos, con Antonelli en blandos.

Al reanudarse la carrera, el francés Isack Hadjar, compañero de Max Verstappen en Red Bull, tocó a George Russell y su alerón salió por los aires, lo que le dejó sin opciones. Andrea Kimi Antonelli remontó posiciones hasta reunirse con George Russell, su compañero de equipo, para plantar batalla juntos a Max Verstappen.

El italiano, que se proclamó campeón hace dos carreras en México, se puso tercero en la vuelta 37, superó a Russell en la 38 y, en la 39, ya se había sumado al intercambio de adelantamientos con Verstappen.

Max Verstappen, durante el Gran Premio de Las Vegas. / IMAGO

Pero los Mercedes, siempre precisos en estrategia, se molestaron y Russell se salió de la pista en la vuelta 48. En la 49, el monoplaza de Antonelli perdió potencia y vio como le pasaban los McLaren de Norris y Piastri, además dejando a Verstappen con algo de margen para cruzar la meta con algo de aire.

Fue la cuarta victoria del año para Verstappen, tras las logradas en Bahrein, Singapur y Ciudad de México. El piloto de Red Bull ha ganado cuatro de las últimas cinco pruebas. También fue su tercera victoria en el circuito urbano de Las Vegas. Verstappen también afianza su segunda posición en el campeonato, aunque ha confesado que es algo que le interesa poco. Antonelli sale de Las Vegas con 402 puntos en el campeonato, le sigue Verstappen con 304, Hamilton es ahora tercero con 267 y Russell y Norris son cuarto y quinto, ambos con 264.

EFE