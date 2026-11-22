El técnico del Real Madrid repasó el choque ante el Celta, la suplencia de Vinicius, los minutos de Espí y las posibilidades de que pueda jugar junto a Mbappé...

José Mourinho, técnico del Real Madrid, pasó por la sala de prensa para analizar el partido ante el Celta de Vigo, que como confesó, pensaba que iba a ser complicado, pero no tanto después de que el club celeste se adelantara a los cinco minutos.

"Yo pensaba que iba a ser un partido complicado, pero no tan complicado. No pensaba ganarlo como lo hemos ganado, pero teníamos enfrente un buen equipo, que ha trabajado muy bien este partido. Y nosotros unos hemos llegado lunes, otros martes, otros el jueves... Otros han estado en un avión 12 horas... Normalmente, lo ideal después de tener selección es jugar en domingo, pero no podíamos porque jugamos el martes. He visto a gente justa físicamente, pero he visto a gente que se ha superado físicamente. Es la fuerza del grupo, del grupo de amigos que quiere ganar. Después del segundo gol, con un equipo desequilibrado con Arda y Jude en el centro del campo, físicamente destruidos, hemos sabido trabajar. Estoy frustrado porque quiero jugar más y mejor, pero estoy orgulloso del equipo y por haber salvado un partido importante", ha explicado.

Otra vez Carlos Espí desde el banquillo

"Hay jugadores con características específicas... No quiero decir que no puede jugar de titular, pero Carlos es un jugador de área, no tan asociativo. Es un chico que tiene una calidad en el área, que ataca bien el primer palo, el segundo palo, que juega de espaldas... La historia del fútbol está llena de jugadores decisivos como él jugando poco. Es un tipo de chico que no se embarca en historias de que tiene jugar más, es un chico feliz de estar en el Madrid y que tiene el respeto de su entrenador, de sus compañeros y de su afición. Está feliz y espero poder darle partidos desde el inicio o la titularidad".

"Es un chico que tiene una calidad en el área, que ataca bien el primer palo, el segundo palo, que juega de espaldas..."

Los pitos del Bernabéu

"Yo no estaba haciendo una crítica a los aficionados, que son del club y son soberanos. Pero es más difícil. Es más fácil jugar con apoyo que jugar en contra en tu casa. Obviamente, los pitos no ayudan. Y los jugadores del Madrid tienen que aguantar este tipo de presión".

Buenas paradas de Courtois

"Es el mejor portero del mundo. Yo solo creo que Yashin, que ha ganado un Balón de Oro, fue reconocido. Yo no tengo dudas de que Courtois es el mejor portero del mundo desde hace unos años. Y no veo a ningún portero muy cerca. Pero me gusta otro portero mucho, que es Lunin, que le podemos meter en el mismo saco de Espí, que merece jugar más. Hubo un entrenador que le dijo a un portero: 'Eres el mejor portero de Europa'. Y le contestó: '¿Y por qué no juego'. 'Porque juega el mejor portero del mundo'. Pues lo mismo pasa aquí".

Los cambios del partido

"Me hubiera gustado tener un sexto cambio para quitar a Arda o Jude y meter Tchouaméni, pero no se podía. Así que arriesgamos. Por eso lo ideal es jugar bien desde el minuto 1. Hoy no. Hoy en el primer minuto Konaté le dio un pase al recogepelotas y ahí tuve un feeling de que la cosa no estaba bien. Pero miremos lo que ha pasado a los jugadores con más internacionales: City no gana, Arsenal no gana, Bayern no gana... Y luego miren las lesiones de jugadores importantes, como Harry Kane o Doué. Yo prefiero ahora tener muchos partidos antes de que estén por ahí con sus selecciones".

Vinicius, suplente

"Para que no me preguntéis el lunes, os lo digo ya: va a ser titular el martes".

Espí, su desarrollo y adaptación

"Yo creo que el entrenador portugués del Levante, Luís Castro, ha sido más importante en su carrera que yo. Lo ha ayudado a crecer, lo ha ayudado a mejorar. Por eso yo creo que el crédito más grande será del entrenador portugués del Levante y no mío. Yo me limito a intentar ayudarlo a crecer un poco más y a insertarlo dentro de un contexto y a motivarlo para un papel que no es fácil, que es sentir que no inicia los partidos y que cuando entra, entra siempre en situaciones críticas, pero crédito mío, poco o nada".

Espí celebra el 2-1 ante el Celta con sus compañeros. / Imago.

Espí y Mbappé pueden jugar juntos

"Yo puedo ponerles juntos, pero luego cuando el rival sale en transición... Igual tengo que salir al campo y meter una hostia a un rival para cortar la contra. No es fácil. Cucurella cuando ha entrado ha defendido por dentro, saltando a Aspas, porque con dos delanteros hay que cerrarse más. Es más complicado de lo que parece. Yo creo que si marcamos 15 minutos antes del final, creo que no ganamos. Con cinco minutos, por inercia pudimos ganar, pero no por estabilidad. Para mí en un 4-4-2 puro, las alas tienen que jugar por dentro".

El recuerdo a Jesús de Miguel

"Quiero enviar un abrazo enorme a la familia de Jesús. He tenido el impulso de ir a saludarles, pero no lo he hecho al final, he preferido dejarles... Pero les mando el abrazo más grande del mundo. Y decir también que es un honor tener a una persona como Rafa Nadal en el club".