El Barcelona recibe al Villarreal en el Spotify Camp Nou tras asaltar el Metropolitano y afianzar el liderato. Los azulgranas no se pueden permitir un tropiezo ante un Villarreal que pese a ganar la última jornada ha tenido un comienzo de liga irregular

El FC Barcelona regresa al Spotify Camp Nou para recibir al Villarreal tras el parón de selecciones para albergar una nueva jornada de liga con la moral por las nubes, después de conseguir un triunfo vital con remontada incluida en el Metropolitano, frente al Atlético de Madrid. El conjunto dirigido por Hansi Flick logró llevarse los tres puntos y dio un golpe sobre la mesa en la pelea por el campeonato. Con 33 puntos obtenidos en las primeras doce jornadas, el conjunto culé quiere mantener el mismo ritmo y alejarse de sus perseguidores.

Enfrente tendrá a un `submarino amarillo´ que ocupa la octava posición con 15 puntos en su haber, que pese a la contundente goleada recibida ante el PSG en Champions, ha sabido recomponerse rápido en liga y obtuvo los tres puntos imponiéndose en casa frente al Getafe por 2-0. Los de Iñigo Pérez tratarán de poner a prueba al líder en una de las visitas más exigentes del calendario.

Un Barcelona lanzado que no quiere levantar el acelerador ante el Villarreal

El Barcelona está firmando un inicio de campaña muy sólido con once victorias en las doce jornadas disputadas y 48 goles a favor. Unos números que reflejan la absurda capacidad goleadora esta temporada del conjunto catalán. Aunque también había generado dudas su rendimiento ante los rivales de mayor entidad, tras las derrotas frente al PSG y al Real Madrid. La victoria en el Metropolitano supone un golpe de autoridad para los de Flick, que ahora buscarán mantener esa versión ante un Villarreal que no puede permitirse conceder demasiadas ocasiones si quiere sacar algo positivo del Spotify Camp Nou.

Raphinha esquiva esta vez la lesión con Brasil, pero Cubarsí vuelve tocado

Uno de los motivos de preocupación en los últimos parones había sido Raphinha, que había regresado lesionado de sus tres anteriores convocatorias con Brasil. Sin embargo, esta vez el extremo ha podido completar sus compromisos internacionales sin sufrir ningún contratiempo físico, una buena noticia para Hansi Flick de cara al regreso de la competición. No obstante, no todo ha sido positivo para el brasileño, ya que su expulsión en el amistoso ante Japón y su decisión de permanecer con la expedición brasileña hasta el miércoles, pese a tener permiso para regresar antes, han generado cierta inquietud en el Barcelona.

Raphinha expulsado en su último compromiso internacional. / Imago.

No todo han sido buenas noticias para el técnico alemán. Pau Cubarsí terminó con molestias el encuentro de España ante Inglaterra y las pruebas médicas confirmaron que sufre una sobrecarga en el psoas ilíaco, por lo que es duda para recibir al Villarreal.

¿Donde ver el Athletic Club - Espanyol?

El partido correspondiente a la décimo tercera jornada de LaLiga EA Sports se disputará este domingo 22 de noviembre, a partir de las 14:00 horas, en el Spotify Camp Nou.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

FC Barcelona: Joan García, Cancelo, Gerard Martín, Christensen, Eric García, Bernal, Pedri, Fermín, Gordón, Lamine Yamal y Raphinha.

Villarreal: Gulacsi, Romero, Veiga, Pau Navarro, Mouriño, Maciá, Comesaña, Pape Gueye, Moleiro, Buchanan y Pépé.