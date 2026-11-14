Nuevo capítulo en la batalla entre Brasil y el Barcelona por Raphinha: "No tiene sentido"

El azulgrana fue expulsado en el amistoso ante Japón, en el que se le vio frustrado y acabó perdiendo los papeles, pero no será liberado por la CBF para poder regresar antes de tiempo, como deseaba el club catalán

Como en cada parón, los clubes cruzan los dedos para ver regresar a sus internacionales sanos y salvos. En el caso del FC Barcelona, ha sido muy comentado el caso de Raphinha, quien explicó que le ha pedido a su seleccionador, Carlo Ancelotti, que dosifique sus minutos al no encontrarse al cien por cien. Unas palabras que le han convertido en objeto de las críticas por parte de muchos aficionados brasileños, acusándolo de falta de compromiso, y que provocaron una nueva explicación del goleador azulgrana al borde de las lágrimas.

﻿71 minutos y un mal día ante Japón

Superado este revuelo, llegó la hora de la verdad y el técnico italiano le dio una camiseta de titular al Pichichi' de LaLiga en el amistoso de este sábado ante Japón. Aunque no fue desde luego el mejor partido del brasileño en lo que va de temporada, en la que suma 19 tantos en 14 partidos con el conjunto catalán. Protagonizó más de un enfrentamiento con los jugadores nipones y se marchó frustrado y quejándose cuando fue sustituido en el minuto 71.

Pero el de Porto Alegre no se quedó quieto en el banquillo. Al borde del final, saltó junto al propio Ancelotti para protestar una falta ﻿de Minamino sobre João Gomes, que acabó perdiendo el balón y dando origen al gol de la victoria japonesa por 3-2, pese a los dos golazos del madridista Vinicius. Ambos vieron la cartulina roja y dentro de la mala noticia, en el Camp Nou pensaron que podría sacar provecho de ello, adelantando el regreso de su estrella.

La explicación de Brasil: "Es uno de nuestros líderes"﻿

No es nada extraño que tras una expulsión, pese a ser en un amistoso, el jugador en cuestión sea liberado por su selección. Pero para disgusto del Barça no será así. "﻿Raphinha permanecerá con nosotros, no tiene sentido liberarlo, es uno de nuestros líderes. Ya veremos, con calma, quién va a representar al equipo de la mejor forma posible en el próximo partido", aseguró al respecto Rodrigo Caetano, director ejecutivo general de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Raphinha fue expulsado en el Japón - Brasil. / Imago

Tampoco es que el ex del Leeds United se vaya a quedar contra su voluntad. Se trata de una decisión consensuada con la propia CBF dado el nuevo estatus que ha adquirido en la 'Canarinha', que no termina de encontrarse a sí misma con Ancelotti al frente.

Por tanto, Raphinha estará junto a sus compañeros en el segundo de los amistosos programados por Brasil, este próximo martes (a las 11:00 horas en España) ante Singapur﻿. Y será tras ese compromiso cuando vuele de regreso desde el país asiático para ponerse a las órdenes de Hansi Flick y sumarse a la preparación del choque liguero ante el Villarreal del próximo domingo ﻿en el Camp Nou, con el consiguiente cansancio acumulado.

Raphinha pide disculpas por la expulsión, pero critica al árbitro: "Es inaceptable"

No se ha pronunciado el protagonista sobre esta postura de su selección que no habrá gustado mucho en su club. Pero lo que sí quiso es pedir perdón por su expulsión en el tiempo de prolongación. "En primer lugar, quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme por mi comportamiento ﻿y por haber sido expulsado. A veces es difícil controlarme. Después de tantos errores del árbitro durante el partido﻿, intenté hablar con él varias veces. Nunca sentí que estuviera dispuesto a dialogar. Creo que cometió errores en muchos momentos del partido. Es inaceptable”, afirmó.

En sus disculpas, por tanto, no faltaron las críticas hacia la actuación del colegiado, en lo que insistió. “Su primer gol fue producto de una falta ﻿donde el chico tocó el balón con la mano. En mi opinión, fue falta, pero es comprensible según las reglas actuales del fútbol. Hubo un penalti en la primera parte﻿, pero él dijo que no. Luego, en su tercer gol, una falta muy clara sobre João. Con la ayuda del VAR, logró validar el gol. Es muy difícil no hablar del arbitraje. Lo intentamos desde el principio del partido, sin olvidar lo que tenemos que mejorar. Estamos creciendo, reencontrándonos tras el Mundial. Jugamos un gran partido. Mucho mejor en la segunda parte que en la primera, pero es difícil cuando juegas contra el árbitro, se complica”, sentenció.