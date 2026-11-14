Defensa a Marc Márquez antes del GP de Portugal: "No me esperaba una niñería así"

Marco Melandri y Andrea Dovizioso, dos pilotos italianos que han peleado por el mundial de pilotos de MotoGP, han sido muy críticos con Aprilia y con Massimo Rivola, CEO de Aprilia, que mostró su malestar por la caída de Marco Bezzecchi en el Gran Premio de Qatar

Marc Márquez tiene el mundial de pilotos de MotoGP prácticamente en la mano porque tiene que sumar 14 puntos en los dos grandes premios que restan. Lo normal es que el español lo consiga en el próximo Gran Premio de Portugal de MotoGP en donde el piloto de Ducati va a llegar totalmente respaldado por dos ex pilotos italianos, Marco Melandri y Andrea Dovizioso, quienes han sido muy críticos con Aprilia y Massimo Rivola el cual se quejó mucho por la caída del transalpino en la carrera sprint durante el pasado Gran Premio de Qatar.

Marco Melandri dice que las quejas de Massimo Rivola son niñerías

Marco Melandri, ex piloto de MotoGP y que llegó a pelearle un mundial a Valentino Rossi, no se ha cortado a la hora de criticar a Massimo Rivola, CEO de Aprilia. "La reacción de Rivola pareció fuera de lugar, un jefe de equipo tiene que mantener unas formas. No me esperaba una niñería así", ha dicho en su podcast Chiacchiere da Box.

Massimo Rivola se quejó durante el pasado Gran Premio de Qatar de que Marc Márquez no fuera sancionado cuando Marco Bezzecchi, piloto de Aprilia, se cayó en la carrera sprint del sábado. Marco Melandri ha explicado que Marc Márquez no tuvo culpa alguna de que el italiano se fuera por los suelos. "En siete minutos, Rivola mencionó 22 veces a Márquez. Demuestra que le afecta y su consuelo es pensar que le ha ganado él y no la moto. Sólo alguien que no haya pilotado en circuito puede culpar a Márquez. Seguía su trayectoria habitual y Bezzecchi tuvo la mala suerte de topar con él cuando levantaba la moto".

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Marco Melandri, ex piloto de MotoGP, ha defendido a Marc Márquez. / IMAGO

Andrea Dovizioso también sale en defensa de Marc Márquez

Otro que no ha dudado en ponerse del lado de Marc Márquez ha sido Andrea Dovizioso quien fue uno de los grandes rivales del español durante años en MotoGP. "Marc Márquez frenó fuerte, siguió su línea. Oye a un piloto, pero no sabe en qué lugar está. Ninguno de los pilotos esperaba estar en esa situación".

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De hecho, Andrea Dovizioso ha señalado que el principal culpable de la caída de Marco Bezzecchi es el propio piloto italiano el cual, bajo su punto de vista, no calculó bien. "Frenó tan fuerte porque notaba que Bezzecchi lo iba a intentar. Llegó abierto, sí. Pero la primera curva de Qatar es muy particular. Bezzecchi vio que Marc Márquez frenó tarde y se tiró al hueco".

Andrea Dovizioso, de hecho, ha dicho que Marco Bezzecchi no tiene opciones de ganar el Mundial de pilotos de MotoGP porque se ha caído en demasiadas ocasiones. "Es la fotografía del año. Bezzecchi desperdició demasiadas cosas. Y se quedó en el sprint con otro cero".

"Es la fotografía del año. Bezzecchi desperdició demasiadas cosas. Y se quedó en el sprint con otro cero"

Actualmente, Marco Bezzecchi se encuentra ya a 74 puntos de Marc Márquez en la clasificación del mundial de pilotos de MotoGP y, por tanto, carece de opciones para proclamarse campeón ya que con que el español sume un punto en las dos carreras que restan se queda sin posibilidades.