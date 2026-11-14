Baena antes de enfrentarse a Inglaterra: "Lamine no ha tenido trato de favor, pero si lo tuviera lo entenderíamos"

Álex Baena defiende la gestión de Lamine Yamal en la selección española y asegura que el vestuario entendería cualquier medida especial para cuidar al azulgrana. El centrocampista también analiza su momento de forma y advierte del peligro de Inglaterra

Álex Baena ha puesto voz al sentir del vestuario de la selección española en la previa del duelo frente a Inglaterra. El centrocampista, que se ha consolidado como una pieza importante en los planes de Luis de la Fuente, ha abordado uno de los asuntos que más ruido ha generado durante los últimos días: la situación de Lamine Yamal y las medidas adoptadas para gestionar sus problemas físicos.

El jugador del Atlético de Madrid ha querido dejar claro que el extremo del Barcelona no ha recibido ningún privilegio durante la concentración, aunque ha reconocido que el grupo comprendería que se tomasen decisiones especiales para cuidar a un futbolista de su importancia. "Lamine no ha tenido trato de favor, pero si lo tuviera lo entenderíamos", ha explicado ante los medios de comunicación.

"Si lo tuviera lo entenderíamos"

Baena explica el caso de Lamine Yamal

La ausencia de Lamine en el encuentro frente a República Checa y su posterior regreso a la concentración habían alimentado el debate sobre el tratamiento que recibe el joven internacional. Baena ha rebajado la polémica y ha explicado cómo se ha gestionado su situación desde dentro del grupo.

"Lo de Lamine es una decisión que se toma entre todos. Nunca en España habíamos tenido un jugador como Lamine. No es trato de favor, pero entendemos que se le dé a Lamine lo que necesite", ha señalado el centrocampista, que ha insistido en que el futbolista no ha contado con privilegios. De hecho, ha detallado los pasos que se siguieron durante estos días: "Terminó con molestias, se quedó a hacer pruebas y ha vuelto después del partido de Praga. Si alguna vez hay que darle trato de favor lo entenderíamos, pero nunca se ha dado de momento".

"Nunca en España habíamos tenido un jugador como Lamine"

Unas declaraciones que muestran el respaldo que tiene Lamine dentro del vestuario y la importancia que se concede a su estado físico. Con el encuentro ante Inglaterra en el horizonte, España quiere contar con sus mejores futbolistas, pero sin asumir riesgos innecesarios.

Su momento en la selección y el recuerdo del Mundial

Baena también ha repasado su propio crecimiento en el combinado nacional. Su protagonismo ha aumentado en los últimos meses y su presencia en el once se ha convertido en algo habitual. Sin embargo, el jugador ha evitado atribuirse méritos y ha insistido en que su actitud no ha cambiado desde que llegó. "Sigo trabajando desde el primer día que vine. Siempre trabajo igual. Son decisiones que no competen a mí. Estoy siempre preparado para dar el 100%. A todos nos gusta jugar", ha explicado.

El centrocampista también ha recordado las críticas que recibió cuando fue incluido en la convocatoria para el Mundial, después de una temporada complicada. «Es entendible que la gente criticase que fuera al Mundial. Había hecho una mala temporada», ha reconocido, antes de agradecer la confianza del seleccionador: "Él siempre ha confiado en mí. Siempre le he demostrado que doy el 100% y hago grupo. Gracias al Mundial puedo estar ahora en el mejor momento de mi carrera".

Kane, Bellingham y el aviso de Inglaterra

En clave de partido, Baena ha señalado a Harry Kane y Jude Bellingham como las principales amenazas del conjunto inglés. El internacional español ha advertido de la calidad de ambos y ha recordado el daño que Inglaterra ya fue capaz de hacer a España en Wembley. "Son dos de los mejores del mundo en su posición, con grandes jugadores. Tenemos que tener cuidado porque ya nos hicieron daño en Wembley", ha apuntado. También ha hablado de la posibilidad de que Kane se llevase el Balón de Oro. Aunque ha reconocido que le habría gustado que el galardón recayese en Lamine Yamal o en cualquier otro futbolista español, ha admitido los méritos del delantero inglés: "Él también se lo merecía".

Por último, ha tenido palabras de elogio para Pablo Barrios, compañero suyo en el Atlético de Madrid y uno de los nombres propios de la selección. "Es un jugador infravalorado. Solo los del Atleti sabemos lo bueno que es", ha afirmado Baena, que le ha animado a estar preparado para aprovechar su oportunidad con España.