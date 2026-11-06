Morata y Baena se vuelcan con la familia de Jesús de Miguel: 1.000 euros cada uno y una donación anónima de 10.000 euros

La muerte de Jesús de Miguel ha desatado una ola de solidaridad en el fútbol español. Morata, Baena y otros futbolistas han contribuido a la campaña impulsada por Fran Sol para ayudar a su familia, que ya supera los 36.000 euros gracias a cientos de donaciones y a importantes aportaciones

La muerte de Jesús de Miguel sigue provocando numerosas muestras de cariño y solidaridad en el mundo del fútbol. La pérdida del delantero del CD Tenerife ha movilizado a compañeros de profesión, futbolistas de distintos equipos y aficionados, que han querido ir más allá de los mensajes de condolencia para ayudar económicamente a sus familiares. Entre los últimos en sumarse a esta iniciativa aparecen dos internacionales españoles: Álvaro Morata y Álex Baena.

Ambos han realizado una aportación de 1.000 euros cada uno a través de GoFundMe, plataforma en la que se está desarrollando una campaña impulsada por Fran Sol, delantero del Hércules. Una iniciativa que está consiguiendo reunir una importante cantidad de dinero para apoyar a los seres queridos del futbolista madrileño en unos momentos especialmente complicados. Sin embargo, hay otra contribución que ha llamado especialmente la atención. Un donante anónimo ha ingresado 10.000 euros, convirtiéndose en una de las mayores aportaciones individuales de la campaña. Un gesto que refleja la dimensión que está alcanzando esta movilización y el impacto que ha tenido el fallecimiento de Jesús de Miguel en el fútbol español.

Otros futbolistas se suman a la iniciativa

La solidaridad no se limita a los dos internacionales españoles. Otros jugadores también han querido aportar su granito de arena para ayudar a la familia del delantero del Tenerife.

Entre ellos se encuentra Bryan Gil, futbolista del Girona, que ha donado 1.000 euros, la misma cantidad que Daniel Pereira. Peter Federico ha contribuido con 800 euros, mientras que Carles Aleñá ha realizado una aportación de 500 euros. También, Iván Alejo, que ha donado 300 euros, y Abel Ruiz, que ha sumado otros 250. También han aparecido futbolistas como Pedro Porro, Diego Llorente y Marc Bartra, que se han sumado a la iniciativa, entre muchos otros.

Una de las aportaciones que más ha llamado la atención en las últimas horas es la de Christian Septien, presidente del Cádiz CF, que ha donado 15.000 euros a la familia del futbolista fallecido. Una cantidad que supone un importante impulso para una recaudación que se acerca cada vez más al objetivo establecido.

Fran Sol impulsa el crowdfunding para ayudar a los familiares de Jesús de Miguel

Detrás de esta campaña está Fran Sol, actual delantero del Hércules, que decidió poner en marcha la recaudación después de conocer la situación de la familia del futbolista fallecido. El atacante entendió que los mensajes de apoyo en redes sociales podían quedarse cortos y que existía una forma más directa de colaborar. "Mi familia y yo queríamos ayudar de verdad y no solo reposteando cosas en Instagram", explicó al presentar la iniciativa.

El propio Fran Sol reconoció que ninguna cantidad de dinero puede reparar una pérdida de estas características, pero sí puede servir para aliviar parte de las dificultades económicas que pueden aparecer después de una tragedia así. La recaudación ha alcanzado hasta ahora los 36.873 euros de los 50.000 establecidos como objetivo, con un total de 636 donativos. Esto suponía haber superado el 73 % de la meta inicial en apenas unos días. El futbolista del Hércules también explicó que el dinero reunido se destinará a la mujer, la hija y los padres de Jesús de Miguel, y que será él mismo quien se encargue de entregarles la cantidad una vez finalice la campaña.