Fran Sol convierte el dolor por Jesús de Miguel en una iniciativa solidaria

El delantero del Hércules ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para apoyar a los familiares del futbolista del Tenerife, fallecido tras sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el partido ante el Andorra

El mundo del fútbol sigue buscando maneras de acompañar a la familia de Jesús de Miguel tras la trágica muerte del delantero del CD Tenerife. Los mensajes de condolencia y las muestras de cariño se han sucedido desde que se conoció la noticia, pero Fran Sol ha querido ir un paso más allá. El actual futbolista del Hércules, ex de clubes como Real Madrid, Eibar, Dinamo de Kiev, Málaga o el propio Tenerife, ha impulsado una campaña de crowdfunding para que ese respaldo no se quede únicamente en palabras y se traduzca también en una ayuda económica para sus seres queridos.

La iniciativa nació de una reflexión personal. El delantero reconoció en una entrevista que la idea le surgió de manera espontánea, después de comprobar la cantidad de mensajes de apoyo que se estaban publicando tras el fallecimiento del jugador tinerfeño.

"Bueno, ha sido, no sé, algo espontáneo. Estaba en mi casa, no me quería meter en el Instagram, no quería ver más noticias de estas y, bueno, inevitablemente pasaron las horas y me metí y dije ¿por qué todo el mundo está poniendo fotos, están posteando cosas que, bueno, que dan apoyo moral, obviamente, pero no dan algo tangible como tal? Entonces, bueno, se me ocurrió esta iniciativa que se hace en otros países y dije, bueno, ¿por qué no? A pesar de que yo personalmente no le conocía, sí que es verdad que, al haber jugado ahí, soy delantero, me he dado muchos golpes con los porteros también y con defensas. Bueno, pues me gustaría dar esta iniciativa para ayudarles", contó en DAZN.

Lo llamativo del gesto es que Fran Sol no había compartido vestuario con De Miguel ni mantenía con él una relación personal. Ha sido la solidaridad entre compañeros de profesión y el impacto que ha provocado la tragedia lo que le ha llevado a ponerse manos a la obra. Y también ha querido facilitar al máximo la participación de quienes quieran colaborar.

La vía más directa es acceder al enlace que ha compartido en sus historias de Instagram, desde donde se pueden realizar las aportaciones mediante diferentes métodos de pago, entre ellos Apple Pay. El jugador ha explicado también que las cantidades recaudadas están llegando a su cuenta de Revolut y que, cuando finalice la campaña, buscará hacer llegar el dinero directamente a los familiares del futbolista.

"Va a ser todo muy transparente, muy sencillo. Todo el dinero va a ir destinado tanto a su mujer, su hija, a sus padres, a su familia, para que por lo menos sientan el apoyo de una manera un poquito más tangible de la que le estábamos dando con estos posts, con estos retuiteos", explicó.

Fran Sol ya se ha puesto en contacto con el Tenerife para que el club pueda facilitarle, cuando lo considere oportuno, una vía de contacto con los allegados de Jesús de Miguel.