Miguel Ángel Nadal, tío de Rafa Nadal: "Era madridista desde pequeño. Logré ponerle una camiseta del Barça y no puso muy buena cara. Me di cuenta de que era una batalla perdida"

El que fuera jugador del FC Barcelona consiguió que su sobrino, de pequeño, se pusiera la camiseta del club catalán a pesar de que el tenista siempre ha sido un aficionado del Real Madrid. Un gesto que no agradó mucho al de Manacor

Rafa Nadal, además de ser el mejor tenista y deportista de la historia de España, también es conocido por ser aficionado del Real Madrid. Unos colores que nunca ha escondido, pero ha tenido que lucir cuando en parte de su familia hay una gran parte que es del FC Barcelona. No en vano, uno de sus tíos, es Miguel Ángel Nadal, quien defendió la camiseta del club azulgrana entre 1991 y 1999. El ex central intentó que Rafa Nadal cambiara de colores, pero no tuvo éxito.

Miguel Ángel Nadal confesó en el año 2024 que en la familia siempre ha habido dos bandos en el fútbol. Los que eran del FC Barcelona y los que eran del Real Madrid, siendo su hermano Sebastián y Rafa Nadal los madridistas. "Mi hermano y padre suyo, Sebastián, era muy madridista desde pequeño y se encargó de que su hijo siguiera el mismo camino. Enseguida le puso una camiseta blanca y a él le encantaba", dijo en una entrevista en As.

Rafa Nadal siempre fue madridista a pesar de que su tío Miguel Ángel jugaba en el FC Barcelona

De nada sirvió de que Miguel Ángel Nadal defendiera durante toda la década de los años 90 la camiseta del FC Barcelona. De hecho, el que fuera central incluso llegó a ponerle una camiseta del club azulgrana. Un gesto que no le hizo mucha gracias al tenista. "Lo intentamos, pero no hubo manera. Yo logré ponerle una camiseta del Barça y no puso muy buena cara. Entonces me di cuenta de que era una batalla perdida. Desde niño, él iba ya a piñón fijo con el Real Madrid".

Miguel Ángel Nadal explicó que Rafa Nadal siempre fue fiel al Real Madrid y no cambió ni aunque el equipo blanco perdió dos campeonatos de liga en Tenerife las cuales terminó ganando el FC Barcelona. "Supongo que se alegraría de los éxitos de su tío aunque él fuera muy madridista. Vivió y sufrió las dos Ligas que el Madrid perdió en Tenerife siendo muy niño. Imagino que le fastidió, pero también quiero creer que se consoló sabiendo que las ganaría yo junto a mis compañeros de la época".

Rafa Nadal, pendiente de una votación para entrar en la Junta Directiva del Real Madrid presidida por Florentino Pérez

Rafa Nadal, una vez retirado del tenis profesional, concretamente desde el año 2024, está centrado en otros proyectos, siendo uno de ellos el propio Real Madrid, en donde aspira a entrar en la actual Junta Directiva presidida por Florentino Pérez.

El Real Madrid ha anunciado, a través de su página web, que el día 21 de noviembre, en las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes, se llevará a cabo la votación para la entrada de Rafa Nadal en la Junta Directiva del club blanco. "La Junta Directiva del Real Madrid C. F., reunida hoy miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva".