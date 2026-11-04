AEK Atenas - Real Madrid: Alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League

El Real Madrid visita Grecia en su mejor momento de la temporada. Los de José Mourinho quieren sumar un nuevo triunfo que les permita mantener su pleno en la máxima competición continental

El Real Madrid afronta una nueva jornada de Champions League con la confianza por las nubes. El conjunto blanco visita al AEK de Atenas en la cuarta jornada de la fase liga después de haber recuperado su mejor versión, encadenando seis victorias consecutivas en todas las competiciones. Los de José Mourinho han dejado atrás las dudas que acompañaron al equipo en algunos tramos del inicio de curso y llegan a Grecia con la intención de prolongar su dinámica.

Tras la contundente 0-3 al Racing de Santander en el Sardinero y la victoria en el Clásico, el conjunto merengue busca mantener su buena línea en un encuentro europeo, en el que tendrá la oportunidad de dar otro paso adelante en la competición.

El pleno en Champions, otro objetivo para el Real Madrid

El equipo blanco también está firmando un inicio impecable en la máxima competición continental. El Real Madrid ha conseguido la victoria en sus tres primeros encuentros de la fase liga, frente al Inter de Milán (2-1), la Roma (3-4) y el RB Leipzig (4-1). Nueve puntos de nueve posibles que sitúan a los madridistas en la zona alta de la clasificación.

Ahora, el objetivo es prolongar esa racha en Atenas y sumar otros tres puntos que le permitan seguir en la senda del triunfo. El conjunto de Mourinho quiere mantener el pleno de victorias en estas cuatro primeras jornadas y consolidarse entre los 8 primeros. Para ello, los blancos volverán a apoyarse en su potencial ofensivo, con Kylián Mbappé como uno de sus principales argumentos. El francés ha marcado en los tres partidos de la máxima competición europea que llevamos de curso.

Vinícius, ante la oportunidad de volver al once

Vinícius sigue cumpliendo la sanción de cuatro partidos que recibió en La Liga tras su expulsión ante el Villarreal y todavía tiene pendiente un encuentro de castigo. Sin embargo, la sanción no afecta a la Champions League, por lo que estará disponible en la visita a Grecia. De hecho, el brasileño tiene toda la pinta de regresar directamente a la titularidad, en una oportunidad para recuperar protagonismo.

Su posible regreso al once coincide con el gran momento de Yan Diomande, que está aprovechando sus oportunidades con muy buenas actuaciones. El marfileño ha dado un paso adelante durante la ausencia del brasileño y se ha convertido en una alternativa de garantías para Mourinho en el extremo izquierdo.

El extremo brasileño deberá responder en la máxima competición europea para crearle dudas a Mourinho sobre el once titular. El técnico portugués tendrá que decidir si mover fichas entre posiciones en las próximas jornadas o si por el contrario deja que siga funcionando todo como hasta ahora y trasladar al banquillo a Vinícius Jr.

Alineaciones probables entre el AEK Atenas y Real Madrid:

AEK Atenas: Brignoli; Rota, Moukodi, Relvas, Pilios; Majer, Vitális, Marin, Koita; Varga y Jovic.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rudiger, Huijsen, Carreras; Camavinga, Bernardo Silva; Guler, Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Horario y dónde ver el encuentro:

El partido entre el AEK de Atenas y el Real Madrid, correspondiente a la jornada 4 de la UEFA Champions League se disputará este miércoles a las 18:45 horas, en el estadio Allwyn Arena, en Grecia. Se podrá disfrutar en televisión a través de Movistar Liga de Campeones.