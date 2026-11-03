Barcelona - Aston Villa en directo: resultado del partido de la jornada 4 de la Champions League

HOY NO SONARÁ EL HIMNO DE LA CHAMPIONS

El himno de la Liga de Campeones no sonará este martes en el Camp Nou como muestra de respeto por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y al fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel.

"La UEFA informa de que como muestra de respeto después de la trágica muerte de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente de tren en Urda, el himno de la 'UEFA Champions League' de esta noche excepcionalmente no sonará", ha informado el club azulgrana.