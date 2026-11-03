Barcelona - Aston Villa en directo: resultado del partido de la jornada 4 de la Champions League
Sigue, minuto a minuto, el partido correspondiente a la 4ª jornada de la Liga de Campeones entre el Barça y el Aston Villa...
Barcelona
Aston Villa
Minuto a minutoActualizar narración
Se le escapa a Raphinha un control que era más de medio gol, le llegaba el balón fuerte pero se quedaba solo ante Suzuki...
¡SUZUKI EVITA EL 2-0!
Otro fallo en la salida de balón, esta vez de Suzuki que compromete a un compañero co un pase raso, el balón acaba llegando a Gordón pero su fuerte disparo lo despeja Suzuki...
¡ENORME JOAN GARCÍA!
Contra en tres toques del Aston Villa pero el meta del Barça sale hasta casi la mitad del campo para robarle el balón a Nico Jackson antes de que pudiera alcanzarlo...
¡FUERA MANZAMBI!
Buena llegada del Aston Villa con Nico Jackson por la derecha, se la pone a Manzambi dentro del área que quiere buscar el palo largo de primeras pero le pega mordido y se marcha desviado el balón...
Intenta ahora el Aston Villa llevar el partido al terreno que le interesa, con una larga posesión para mover al Barcelona...
No pudo combinar Pedri con su compañero tras un peligroso envío de Fermín desde la banda derecha...
Maatsen ve la primera cartulina amarilla. Cometió falta sobre Lamine Yamal, se carga muy pronto con la tarjeta el lateral izquierdo del club inglés.
¡A PUNTO DE EMPATAR EL VILLA!
Volea de Cash dentro del área que toca Pedri para desviar a córner...
Fallo garrafal del Aston Villa en la salida del balón, el defensa, de espaldas, intenta un pase horizontal en la frontal pero roba Lamine, se perfila y saca a pasear la zurda para anotar el 1-0...
¡GOOOOOOOOOOOOOOL DEL BARÇA!¡GOOOOOOOOL DE LAMINE YAMAL!
¡FUERA RAPHINHA!
Centro-chut del brasileño se le pasea por el área y se pierde cerca del poste...
Se ha hecho mucho daño Lamine Yamal tras la falta de Buendía. Se levante pero sigue renqueante el '10' azulgrana...
Primera llegada con peligro del Barça por la banda de Lamine Yamal, logra el remate Gordon pero lo tapa un defensa inglés...
Intensa presión del Barcelona cuando no tiene la pelota, que provoca la imprecisión del conjunto inglés...
¡COMIENZA EL PARTIDO EN EL CAMP NOU!
Minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Urda y por el futbolista del Tenerife, Jesús de Miguel.
Sigue lloviendo en el Camp Nou cuando saltan los jugadores al terreno de juego sin el himno de la Champions, una imagen bastante atípica.
Algunas imágenes del calentamiento del cuadro de Emery...
Salen a calentar los hombres de Hansi Flick...
Llueve sobre Barcelona a esta hora...
HOY NO SONARÁ EL HIMNO DE LA CHAMPIONS
El himno de la Liga de Campeones no sonará este martes en el Camp Nou como muestra de respeto por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y al fallecimiento del futbolista del Tenerife Jesús de Miguel.
"La UEFA informa de que como muestra de respeto después de la trágica muerte de Jesús de Miguel Alameda y en memoria de las víctimas del reciente accidente de tren en Urda, el himno de la 'UEFA Champions League' de esta noche excepcionalmente no sonará", ha informado el club azulgrana.
Hansi Flick ha vuelto a incluir en el once inicial azulgrana a Gerard Martín y Anthony Gordon, en el lugar de Frenkie de Jong y Adeyemi, que jugaron de inicio ante el Alavés en el partido liguero. También mantiene el entrenador alemán al joven Brian Fariñas en el lateral derecho. El resto son los mismos que jugaron el último partido de LaLiga.
¡TAMBIÉN EL ONCE DEL BARCELONA!
¡YA TENEMOS EL ONCE DEL ASTON VILLA!
El detalle del banderín que el Aston Villa entrengará al Barça...
POSIBLES ONCES
Antes de conocer los onces titulares de esta noche, aquí os dejamos el análisis de los posibles onces y las bajas confirmadas.
El Camp Nou, listo para la acción...
De hecho, la AFE ha mandado un escrito a la RFEF, LaLiga y la UEFA para que suspenda todos los partidos que se vayan a disputar en España hasta el próximo día 9 de noviembre, pero de momento la Champions en suelo español sigue adelante.
Vuelve el fútbol a la máxima competición europea aunque en España sobre todo, el mundo del fútbol está sobrecogido por la tráfica muerte del delantero del Tenerife Jesús de Miguel.
¡Buenas tardes!
Bienvenidos a la retransmisión en directo del partido que enfrentará a Bará y Aston Villa a partir de las 21:00 horas en el Camp Nou.
El Barcelona recibe esta noche al Aston Villa en el Camp Nou en uno de los duelos estelares de la cuarta jornada de la Champions League. El Barça, que debe ganar para mantenerse en los puestos que dan acceso directo a los octavos de final, llega a la cita con las bajas de Dani Olmo y Roony Bardghji en ataque, y especialmente mermado en defensa por las ausencias de los también lesionados Jules Kounde, Eric Garcia, Xavi Espart y Andreas Christensen.
Enfrente tendrá a uno de los cinco equipos invictos en la competición. Unai Emery es un viejo conocido del club catalán, pues se ha enfrentado en 30 ocasiones al Barça, con un balance de 3 victorias, 6 empates y 21 derrotas para Emery. El peor balance de su trayectoria ante cualquier equipo al que se haya enfrentado un mínimo de diez veces. Para el partido de este martes, Emery solo cuenta con tres bajas, Matteo Ruggeri, Amadou Onana y Aaron Wan-Bissaka.
Asimismo, el Barça y el Aston Villa se han enfrentado en cuatro ocasiones: los azulgranas se impusieron en los cuartos de final de la Copa de la UEFa 1977-78 (2-2 y 2-1) y perdieron la Supercopa de 1982 (1-0 y 3-0).