Barcelona - Aston Villa: alineaciones probables, horario y dónde ver en TV el partido de la Jornada 4 de la Champions League

El Barça busca recuperar la senda del triunfo en la Liga de Campeones tras golear al Alavés ante un Aston Villa que ha hecho pleno de tres victorias en la competición europea

El Barcelona recibe este martes al Aston Villa en el que sin duda será uno de los duelos más atractivos de esta cuarta jornada de la Liga de Campeones. El conjunto de Unai Emery es uno de los único cinco equipos que han hecho pleno en las primeras tres jornadas (junto a PSG, Liverpool, Real Madrid y Betis), por lo que afronta la cita del Camp Nou en inmejorables condiciones.

Por su parte, el Barça quiere olvidar el último traspié en el Parque de los Príncipes ante el París Saint-Germain y volver a acercarse a los primeros clasificados, ya que actualmente marca la frontera de los ocho equipos que irían directamente a octavos de final.

Bajas importantes en el Barcelona

Con la inyección de moral que supone golear en LaLiga al Alavés (6-1), el conjunto de Hansi Flick afronta la cita de este martes con las bajas seguras de Dani Olmo y Roony Bardghji en el ataque azulgrana, aunque la mayoría de ausencias siguen acumulándose en la defensa, donde el técnico germano no podrá contar con los lesionados Jules Kounde, Eric García, Xavi Espart y Andreas Christensen.

Por su parte, el Aston Villa llega al Camp Nou tras una semana donde viene de caer eliminado en la Copa de la Liga contra el Bournemouth, con goleada incluida, y de empatar en la Premier League con el Fulham. Pero en la competición europea viven un idilio que quieren alargar este martes, tras sumar tres triunfos ante Brujas, Fenerbahçe y Viking.

Nico Jackson, el mejor arma de Emery

Para ello el Aston Villa y Unai Emery se aferrarán a su hombre gol: Nico Jackson. El fichaje del pasado verano, por el que pagaron 50 millones de euros al Chelsea, está siendo de lo mejor en el conjunto 'villano'.

El delantero suma cinco goles en la Premier, solo por detrás de Erling Haaland y Alexander Isak, mientras que en Champions ha hecho ya tres tantos. Para el partido de este martes, Emery solo cuenta con tres bajas, Matteo Ruggeri, Amadou Onana y Aaron Wan-Bissaka.

Flick hara rotaciones de inicio

De nuevo tendrá que hilar muy fino Hansi Flick para recomponer su defensa. Tras descansar ante el Alavés, todo hace indicar que Gerard Martín regresará al once en detrimento de Frenkie de Jong, y que tanto Pau Cubarsí como Joao Cancelo mantendrán sus puestos, mientras que la principal duda es si repetirá Brian Fariñas o será Alejandro Balde quien ocupe el lateral vacante.

En el centro del campo estarán Rodri, Pedri y Fermín López, que viene de hacer un partidazo ante el Alavés. También seguirá en el once Lamine Yamal y Raphinha, también bigoleadores en LaLiga, donde se espera la vuelta de Gordon a la titularidad.

Los posibles onces

Barcelona: Joan García; Brian Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Gordon; y Raphinha.Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Manzambi, Buendía; y Nico Jackson