Flick intranquilo con la defensa del Barcelona ante el Aston Villa: "Dejadme mantener la calma"

Hansi Flick afronta el duelo ante el Aston Villa con cuatro bajas en defensa y sin recuperar a ningún efectivo. El técnico alemán pide calma, confía en las soluciones de emergencia y mira al parón para recuperar efectivos

Hansi Flick se ha encontrado con un nuevo contratiempo justo antes de afrontar una semana decisiva. El Barcelona recibirá este martes al Aston Villa en la cuarta jornada de la Champions League y lo hará sin recuperar a ninguno de los defensas que permanecen en la enfermería. Una situación que obliga al entrenador alemán a buscar soluciones de emergencia y que volvió a poner a prueba su paciencia durante la rueda de prensa previa al encuentro.

El técnico ya había utilizado el término "sobrevivir" para describir lo que le esperaba al equipo en los compromisos ante el conjunto inglés y el Atlético de Madrid. Y, cuando le preguntaron por la fragilidad defensiva del Barça, necesitó unos segundos antes de contestar. "Dejadme mantener la calma", comenzó diciendo entre las risas de los periodistas. "Tenemos cuatro bajas en defensa, de jugadores de calidad, y no es fácil gestionar eso", reconoció. Flick, sin embargo, quiso poner en valor la implicación de los futbolistas que han tenido que asumir responsabilidades en posiciones que no son las suyas. Ante el Alavés, Frenkie de Jong actuó como central y Brian Fariñas ocupó el lateral derecho, dos soluciones que dejaron satisfecho al entrenador.

Flick mira al parón para recuperar efectivos

La última sesión de entrenamiento tampoco trajo las noticias que esperaba el cuerpo técnico. Andreas Christensen, que el domingo había completado parte del trabajo con sus compañeros, no pudo ejercitarse con el grupo este lunes y se quedó en el gimnasio. El danés, por tanto, tampoco estará disponible para el encuentro europeo. Flick espera que la situación cambie después del parón de selecciones. "Espero que Eric, Koundé y Christensen estén de vuelta después del parón. A Espart lo esperamos para enero", explicó. El entrenador no quiso dar por descartada definitivamente la evolución de Christensen, aunque reconoció que habrá que esperar para conocer sus sensaciones.

La ausencia de cuatro defensas, Koundé, Eric García, Christensen y Xavi Espart, condiciona especialmente la confección de la línea de atrás. Pau Cubarsí y Gerard Martín apuntan a ocupar dos de las posiciones, mientras que en los laterales aparecen distintas alternativas. El propio Flick dejó abierta la posibilidad de utilizar a Gerard Martín en el costado izquierdo: "En nuestros planes puede jugar de central y de lateral izquierdo y ya veremos mañana". También destacó la conexión entre Lamine Yamal y Brian Fariñas, que dejó buenas sensaciones en su estreno como titular ante el Alavés. "Tienen muy buena conexión. Lo hicieron muy bien", señaló, sin descartar que el canterano vuelva a tener protagonismo.

Flick defiende al Barça tras las derrotas ante PSG y Real Madrid

El entrenador azulgrana también quiso rebajar el ruido generado por los tropiezos ante el París Saint-Germain y el Real Madrid. La contundente victoria por 6-1 frente al Alavés sirvió para recuperar sensaciones y, sobre todo, para demostrar que el equipo mantiene la confianza en su propuesta. "A este nivel puede ocurrir cualquier cosa. Ante el Madrid y el PSG el resultado pudo ser diferente. Nada ha cambiado: tenemos la misma confianza", defendió Flick, que recordó la trayectoria del equipo: "Hemos ganado 11 partidos seguidos, solo dos derrotas...".

El alemán también respondió a quienes ponen el foco en esos dos resultados: "Os centráis más en estas derrotas, es normal, yo haría seguramente lo mismo en vuestra posición". Su objetivo, insistió, es que el Barça siga creciendo y se mantenga entre los ocho primeros de la fase liga de la Champions.

Un Aston Villa dirigido por Emery que no pondrá las cosas fáciles

El siguiente rival tampoco invita a relajarse. El Aston Villa de Unai Emery llega al encuentro como uno de los equipos que mejor han arrancado la competición europea, con pleno de victorias en sus tres primeras jornadas. Flick no escatimó elogios hacia el técnico vasco, al que considera "uno de los mejores de Europa".

"Lo tiene todo muy claro, es increíble ver un equipo como el suyo. Al principio no lo tuvo fácil, pero han vuelto", apuntó el entrenador azulgrana, consciente de la dificultad del compromiso. "Será un partido duro. La Champions es especial y los rivales tienen calidad". Después llegará el duelo liguero ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, un choque que puede tener consecuencias importantes en la pelea por el liderato. Pero Flick no quiere anticiparse. "Me concentro en el Aston Villa", zanjó. Con la defensa bajo mínimos y sin refuerzos desde la enfermería, el alemán tendrá que volver a encontrar soluciones sobre la marcha.