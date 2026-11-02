Fornals y Pellegrini hacen oficial el cambio de discurso tras una jornada casi redonda

El castellonense resalta la importancia de ganar al Málaga por el triunfo previo de uno de sus antecesores, el Atlético de Madrid, que se colocó unas horas líder de Primera división, no tanto por alejarse de sus perseguidores, mientras que el míster chileno no respondió con evasivas cuando le preguntaron si luchar por el título de LaLiga era un objetivo

"Lo sucedido con el tren nos hizo viajar a Madrid a jugar, luego no jugar, volvernos... Mucha incertidumbre por todo. Pero hemos tenido que seguir, así que contentos de haber sacado los tres puntos después de que el Atlético de Madrid, que está por encima, lo hiciera también (ante el Levante UD). Ponernos techo en la jornada 11ª no nos beneficia para nada, no ayuda. Hay que seguir en esta línea. Gracias a Dios, jugamos cada tres días y el fútbol no espera a nadie. Tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible cada uno y seguir aportando para el equipo. Todos los equipos van viendo dónde se pueden ir colocando ya a estas alturas, unos por abajo y otros, como nosotros, por arriba".

El MVP del Real Betis 2-1 Málaga CF atendía a los medios a la finalización del partido del sábado y, en cierta forma, hacía oficial el cambio de discurso que se ha instaurado en el vestuario heliopolitano. Más ambicioso, ahora mismo realista, ya que solamente el equipo que ganó el título de LaLiga en la temporada 34/35 mejora los guarismos del actual, con diez victorias, dos empates y dos derrotas en sus primeros catorce partidos oficiales del presente curso 26/27. Una tesitura que valoró también con un prisma muy optimista el entrenador, Manuel Pellegrini, que no respondió con evasivas al ser cuestionado sobre si se veía candidato a más por la vía regular.

"No nos ponemos un objetivo. Iremos partido a partido para demostrar para qué estamos capacitados. Los resultados están siendo buenos. Incluso, nos faltó algo de fortuna en un par de partidos, pues contra el RC Deportivo de La Coruña nos empatan en el 89 y ante el RC Celta de Vigo fallamos un gol claro para ganar en el minuto 94. Estamos bien en la Champions League también, así que hay que seguir en esta línea para llegar lo más lejos posible en las tres competiciones cuando se inicie para nosotros también durante el parón de selecciones la Copa del Rey", explicaba en DAZN el 'Ingeniero'.

De los que vienen por detrás, sólo ganó el Athletic

Sea como fuere, el caso es que la jornada 11ª de LaLiga fue casi perfecta para los intereses habituales del Real Betis, que se afianza en el cuarto puesto y, por ende, en zona de UCL tras vencer por la mínima al colista y caer la Real Sociedad, no sin polémica, en el derbi vasco ante el Athletic Club en San Mamés. Ahora, los heliopolitanos tienen cuatro puntos de ventaja sobre el quinto, pero es que, aunque sus tres antecesores (FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Madrid) vencieron igualmente para mantener sus siete, cinco y cuatro unidades, respectivamente, sobre los verdiblancos, por abajo falló la mayoría.

Así, únicamente los vizcaínos sumaron de tres (con un partido pendiente en Vallecas que se recuperará el 9 de diciembre y que podría dejarlo a cinco de Champions), sucumbiendo el Sevilla FC (en Getafe, con un gol controvertido vía VAR), que se queda a seis puntos en la antesala de El Gran Derbi; el Villarreal CF, dando vida al RCD Espanyol para marcharse a once; el RC Celta y el Deportivo Alavés (también a la misma distancia que los castellonenses). Sin duda, unos resultados que aseguran a los de Manuel Pellegrini marcharse al próximo parón de selecciones en el cuarteto cabecero pase lo que pase en Elche.