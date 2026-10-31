Fornals, MVP contento pero ambicioso: "Jugamos cada tres días y el fútbol no espera a nadie"

El castellonense admite la "incertidumbre" en una semana extraña, marcada por el viaje improductivo a Madrid antes del aplazamiento en Copa del Rey y el ambiente enrarecido por el accidente ferroviario, pero se felicita por la reacción en casa para ganar a su ex equipo, al que apoyará desde ahora "como un aficionado más"

"El Málaga CF no está en su mejor momento y tira de todo lo que tiene. Le deseo lo mejor el resto de la temporada como un aficionado más", apuntaba con mucho respeto en la 'flash interview' ante los micrófonos de DAZN de Pablo Fornals, MVP del Real Betis-Málaga CF por su gol (primero del curso), el segundo de los verdiblancos, y un buen partido en líneas generales, primero en el doble pivote y, luego, como mediapunta en sustitución de Isco Alarcón. Un triunfo importante para los heliopolitanos en una semana difícil para todos por el gravísimo accidente ferroviario en tierras toledanas y más extraña si cabe en este caso por el aplazamiento del duelo copero ante el CDA Navalcarnero.

"Lo sucedido con el tren nos hizo viajar a Madrid a jugar, luego no jugar, volvernos... Mucha incertidumbre por todo. Pero hemos tenido que seguir, así que contentos de haber sacado los tres puntos después es de que el Atlético de Madrid, que está por encima, lo hiciera también", apunta el castellonense, que dejaba claro que, lejos de estar pendientes de una Real Sociedad que viene apretando por detrás en la quinta plaza, el vestuario bético está pendiente de consolidar su posición en la zona directa de Champions League y no permitir que se escapen sus antecesores, los tres transatlánticos de LaLiga EA Sports.

No celebró el tanto ante sus ex

"Fueron cinco años muy, muy felices. Mi salida del Málaga CF no fue fácil. Así que qué menos que, si tengo que meter un gol contra ellos, pedir perdón y disculparme. Agradecido de que me lo reconozcan (con un aplauso en su retirada de la grada visitante)".

Objetivos ambiciosos

"Ponernos techo en la jornada 11ª no nos beneficia para nada, no ayuda. Hay que seguir en esta línea. Los que jueguen deben darlo todo, porque, gracias a Dios, jugamos cada tres días y el fútbol no espera a nadie. Tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible cada uno y seguir aportando para el equipo. Todos los equipos van viendo dónde se pueden ir colocando ya a estas alturas, unos por abajo y otros, como nosotros, por arriba. El propio Málaga CF ha cambiado su forma de jugar contra nosotros".

A Dortmund a por el 12 de 12 en UCL

"Sí, el miércoles con mucha ilusión de vivir una noche de Champions League más con el Real Betis y de visitar un estadio que dicen que es espectacular".