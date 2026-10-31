Una broma entre Fernando Alonso y Álex Albon en el GP de México llega a las manos (entre risas)

El piloto asturiano, con una sonrisa y en claro tono de broma, agarró del cuello al piloto tailandés en un acto de los equipos de Williams y Aston Martin

En el último GP de Singapur, previo al que se inició este pasado viernes en México, Fernando Alonso realizó unas polémicas declaraciones en las que criticó directamente el nivel de los pilotos del último tercio de la parrilla. Concretamente y tras un incidente de carrera en el que el Aston Martin de Fernando Alonso terminó dañado y sin opciones de pelear por los puntos, el piloto asturiano señaló al tailandés Alex Albon, de Williams.

Fernando Alonso atizó al piloto de Williams para seguidamente hablar del nivel de los protagonistas de la parte baja de la parrilla: "Olvidó que había que girar. En la parte baja de la parrilla la calidad de los pilotos es muy baja ahora y se ha visto con Alex. En el coche me faltaba la mitad del fondo plano". Se reiteró Fernando Alonso en sus declaraciones para hablar del riesgo de salir desde atrás: "Creo que, cuando sales desde atrás, siempre existe ese riesgo. El nivel de los pilotos de la parte baja de la parrilla es muy bajo, como hemos visto hoy con Alex". Incluso en una tercera ocasión, Fernando Alonso mencionó el incidente con Albon.

Fernando Alonso se reitera y coge del cuello a Alex Albon

Pero Fernando Alonso, un piloto de temperamento tanto dentro como fuera de la pista, se reiteró días después de sus declaraciones sobre Alex Albon: "No sé si es exactamente 'un tercio de la parrilla', pero he visto algunos datos que mencionan a siete u ocho pilotos... No me refiero a una cifra exacta, pero todos sabemos de quiénes hablamos y quiénes se sintieron aludidos en ese momento. Eso lo dice todo. Sigo pensando lo mismo, fue un error innecesario. Todavía me cuesta entender qué oportunidad vio Alex en ese instante".

Estas declaraciones de Fernando Alonso sobre Alex Albon parece que han quedado libres de cualquier polémica después de la última imagen de ambos pilotos en el GP de Estados Unidos que se está disputando desde este pasado viernes. En un acto en el que los organizadores de la Fórmula 1 del trazado azteca tuvieron la idea de juntar a los pilotos de Aston Martin y Williams, Fernando Alonso entró micrófono en mano y se fue directamente hacia Albon.

El piloto asturiano agarró del cuello a Alex Albon pero se vio claramente que era en tono de humor porque tanto el de Aston Martin como el de Williams sonrieron tras el gesto del doble campeón del mundo de Fórmula 1. Desde la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Förmula 1 mostraron el momento acompañado de un icono de apretón de manos.

Carlos Sainz se pone del lado de los pilotos criticados por Fernando Alonso

Carlos Sainz, lejos de seguirle la corriente a Fernando Alonso, habló de la estima que le tiene a Alex Albon: "Tengo a Alex en muy alta estima y es un tipo con el que disfruto compitiendo; nunca he tenido ningún mal momento con él". Además habló del talento de todos los pilotos de la parte de atrás de la parrilla para estar más adelante: "Creo que ninguno de los que estamos en la zona baja de la parrilla merecemos estar ahí. Todos tenemos talento más que suficiente para estar luchando por las posiciones de arriba".