Carlos Sainz responde a Fernando Alonso y defiende a los pilotos de la zona baja de la F1: "Todos tenemos talento"

El madrileño defiende a Alex Albon tras las críticas de Fernando Alonso, reivindica el talento de toda la parrilla y reconoce personalmente lo duro que es estar ahí abajo

Carlos Sainz se ha pronunciado en la polémica sobre el nivel de los pilotos que compiten en la zona baja de la Fórmula 1. Después de las críticas de Fernando Alonso tras su incidente con Alex Albon en el Gran Premio de Estados Unidos, el madrileño ha defendido a su compañero. Además, Sainz también ha explicado por qué considera que los resultados de la parte trasera no reflejan el talento de quienes compiten allí.

Carlos Sainz defiende a Alex Albon tras las palabras de Fernando Alonso

Fernando Alonso cuestionó el nivel de pilotaje de algunos integrantes de la parrilla después del accidente de Austin y llegó a hablar de “falta de talento” refiriéndose claramente a Albon. Unas declaraciones que reiteró en México, donde aseguró que “todos sabemos de quiénes hablamos”.

Sainz, preguntado por la polémica en el Gran Premio de México, quiso dejar clara su opinión sobre Albon: “Tengo a Alex en muy alta estima y es un tipo con el que disfruto compitiendo; nunca he tenido ningún mal momento con él”.

El español tampoco comparte que los errores en las últimas posiciones respondan a una falta de calidad. “Creo que ninguno de los que estamos en la zona baja de la parrilla merecemos estar ahí. Todos tenemos talento más que suficiente para estar luchando por las posiciones de arriba”, aludió. Incluso sus declaraciones fueron más allá:

Los motivos por los que se producen más errores en la zona baja

Sainz explicó que competir en las últimas posiciones implica enfrentarse a más errores. Hay muchos más accidentes porque vas con muchos más coches a tu alrededor que cuando sales en pole o entre los cinco primeros", explicaba.

También señaló que en esa zona hay pilotos que tienen mucho menos que perder, porque sus opciones de conseguir un buen resultado son limitadas: “aunque hagas la salida de tu vida vas a acabar el 20 o el 16 o el 18 este año”.

Además, el madrileño destacó que, después de doce temporadas en la Fórmula 1, considera que el nivel actual de la parrilla es el más alto que ha visto.

La frustración de Carlos Sainz con Williams

El piloto también habla desde su propia experiencia. Esta es la primera temporada en la que se ha visto en la parte trasera de la zona media y reconoce que no es una situación agradable. Su contraste en poco tiempo es llamativo. Hace dos años ganó el Gran Premio de México con Ferrari y ahora lucha con Williams en la parte media-baja de la clasificación. También introduce en la cuestión la situación de Alonso: "Alonso o yo ganábamos carreras y ahora estamos atrás; todos tenemos nivel en F1".

Sainz no esconde que echa de menos competir por las victorias y que quiere abandonar cuanto antes esa zona de la clasificación: “La F1 detrás es así, yo quiero salir lo antes posible”.