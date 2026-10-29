F1 México 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Andrea Kimi Antonelli tiene en su mano celebrar en México su primer Mundial de F1 y convertirse en el piloto más joven que lo logra

Salvo sorpresa, México coronará a un inédito campeón del mundo de Fórmula 1 este domingo. Andrea Kimi Antonelli tendrá una nueva oportunidad de cerrar la lucha por el título mundial después de quedarse a las puertas de lograrlo en Austin (Texas).

El italiano de Mercedes afronta el Gran Premio de México a sólo dos puntos de proclamarse campeón de forma matemática. Su victoria en el Circuito de las Américas, la novena de la temporada, le ha permitido reforzar su posición al frente de la clasificación.

A sus apenas 20 años, el de Bolonia suma 365 puntos y aventaja en 123 a su compañero de equipo, George Russell con 125 en juego. Por lo que no hay emoción e, incluso, ganando su compañero o Hamilton sólo un décimo puesto o menos le impediría ser campeón en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Si en la lucha por el título de F1 no hay emoción, sí que la hay por el subcampeonato. A Russell le siguen Lewis Hamilton, a un punto, Verstappen a seis y Leclerc a nueve. Una locura si eso fuera la pelea por el campeonato.

Antonelli aspira a convertirse en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1 y en el tercer italiano que conquista el título, más de siete décadas después del último triunfo de Alberto Ascari. "Sólo tiene que llevar el coche hasta la meta en México; y, entonces, habrá tequila. Si no, sólo tendrá que hacerlo en Brasil; y, en ese caso, habrá caipirinha", señalaba su jefe, Toto Wolff. Además, Mercedes también se encamina hacia la conquista del campeonato de constructores.

El posible desenlace llegará en un fin de semana especial para el automovilismo mexicano. Checo Pérez, que recientemente renovó su contrato con Cadillac hasta 2029, celebrará ante su afición su Gran Premio número 300 en la máxima categoría. El mexicano regresa a casa tras no participar en la pasada temporada, por lo que hará las delicias de su público.

En cuanto a los españoles, Fernando Alonso espera ratificar la mejoría de Aston Martin en Austin y hay más dudas con Carlos Sainz, que alterna grandes premios positivos con otros decepcionantes con Williams.

Horarios del GP de México de F1 2026

La Fórmula 1 continúa en México y debido a la diferencia horaria entre España y este país americano, los aficionados a la Fórmula 1 tendrán que reservar las últimas horas del día para ver la acción en pista este fin de semana.

- Entrenamientos libres 1: Viernes 30 de octubre de 19:30 a 20:30 horas

- Entrenamientos libres 2: Viernes 30 de octubre de 23:00 a 00:00 horas

- Entrenamientos libres 3: Sábado 31 de octubre de 18:30 a 19:30 horas

- Clasificación (Q1, Q2 y Q3): Sábado 31 de octubre a las 22:00 horas

- Carrera: Domingo 1 de noviembre a las 21:00 horas

Dónde ver el GP de México de F1 2026

El Gran Premio de México de Fórmula 1 se podrá ver tanto en la plataforma de DAZN F1 como en Movistar Plus+. Cabe recordar que ambos requieren suscripción, en Movistar hay que tener contratada su televisión además del paquete Motor. En el caso de DAZN, es necesario tener contratado el paquete total o el esencial de la plataforma.

Por otra parte, podrás seguir el Gran Premio de México 2026 mediante ESTADIO DEPORTIVO, donde encontrarás todas las noticias, crónicas y un seguimiento exhaustivo de la categoría reina del automovilismo, con la clasificación del sábado y la carrera del domingo.