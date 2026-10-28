Aston Martin, equipo de Fernando Alonso, asume la realidad: "Sabemos que cuando vienes aquí lo vas a pasar mal".

Mike Krack, director en pista de la escudería británica, admitió que en la carrera de Estados Unidos, se vieron mermados por le toque que tuvo Alonso con Albon. "Fue una pena porque nos dejó sin gran parte del suelo"

El GP de Estados Unidos, en palabras de Fernando Alonso, fue una gran oportunidad para Aston Martin de sumar puntos. Un golpe en la primera vuelta del asturiano con Albon terminó mandando al traste casi todas las opciones de Aston Martin y también del propio Fernando Alonso. El piloto asturiano se mostró muy crítico con los pilotos del último tercio de la parrilla y directamente les achacó su falta de nivel al volante.

Ahora, Mike Krack, director en pista de Aston Martin, ha vuelto a incidir sobre ese toque entre Fernando Alonso y Aston Martin y cómo este les mermó a nivel de ritmo: "Obviamente sufrimos los daños en la primera vuelta. Fue como un intento un poco ambicioso de intentar ganar la carrera en la primera vuelta, lo cual fue una pena porque nos dejó sin gran parte del suelo. Además, se había dañado el suelo del lado derecho y el alerón delantero derecho. Fue como un efecto dominó con una de las vallas, así que el coche tenía un rendimiento bastante bajo".

Los problemas de Aston Martin que merman el nivel de Fernando Alonso

Siguiendo sobre la carrera de Estados Unidos, Mike Krack se felicitó por la capacidad de Fernando Alonso y Lance Stroll para mejorar en carrera: "Para ser sincero, pensé que ya estaba todo perdido, pero luego, en realidad, tuvimos un ritmo bastante bueno. Entre los dos Audis. Y creo que, siendo un coche tocado, se podía haber sacado más partido. Fue esperanzador ver ese rendimiento".

Aunque Mike Krack se puso más serio cuando fue cuestionado sobre si estaba satisfecho por la capacidad de Lance Stroll para recuperar posiciones a pesar de salir desde el pit lane: "No, quiero salir desde delante, no desde atrás y adelantar coches durante la carrera. Así que, lo siento, pero no lo veo realmente como un aliciente. Creo que tenemos que clasificar mejor".

La necesaria mejora de rendimiento de los Aston Martin

El director de pista de Aston Martin no dejó lugar a las dudas sobre las complicaciones que supone estar en la parte de atrás del pelotón de coches: "Necesitamos mejorar el rendimiento, porque esa zona media está muy, muy reñido. Y cuando estás al final de ese pelotón, es muy difícil abrirte paso y sumar puntos. No debemos olvidar que no hemos sumado puntos. Estamos animando a que mejoren el rendimiento, pero, al fin y al cabo, lo único que importa son los puntos".

Mike Krack, director de pista de Aston Martin

Apuntó también Mike Krack a la montaña rusa para mejorar el rendimiento: "No depende de a cuántos coches adelantes. Así que creo que nos queda una gran montaña que escalar para mejorar el rendimiento, de modo que podamos salir en puestos de puntos o incluso más arriba. Y entonces será mucho, mucho más fácil sumar puntos, incluso si nos adelantan. Por eso entiendo que la emoción de Lance antes de la carrera no fuera tan grande".

Las últimas esperanzas de Aston Martin en el Mundial de Fórmula 1

Por último y tras hablar de lo mal que se pasa en el GP de Estados Unidos: "No depende de a cuántos coches adelantes. Así que creo que nos queda una gran montaña que escalar para mejorar el rendimiento, de modo que podamos salir en puestos de puntos o incluso más arriba. Y entonces será mucho, mucho más fácil sumar puntos, incluso si nos adelantan. Por eso entiendo que la emoción de Lance antes de la carrera no fuera tan grande", Mike Krack apostó por circuitos con curvas lentas, donde en teoría mejor funciona el Aston Martin: "Creo que el coche rinde bastante bien, sobre todo a baja velocidad. Si lo analizas, sí, Singapur contradice eso, pero aquí hemos visto en las curvas a baja velocidad que se comportaba bastante bien".