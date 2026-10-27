Fernando Alonso se lo deja claro a Honda: "Cuando tengamos una buena velocidad en las rectas, creo que estaremos listos para luchar"

El piloto español no pudo tener un mejor resultado en el Gran Premio de Estados Unidos por lo dañado que estaba su Aston Martin. Sin embargo, se queda con muchas cosas positivas y de sus palabras se puede intuir que le exige a Honda un motor más competitivo de cara al futuro

A pesar de que Fernando Alonso no pudo pasar de la posición 16 en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, el piloto español se quedó con muchas cosas positivas ya que tuvo un rendimiento muy bueno aunque su Aston Martin estaba dañado por el golpe que recibió de Alexander Albon en el comienzo de la carrera. Esto hizo que Fernando Alonso reflexionara por la actuación de su coche y suya y llegara a la conclusión de que si Honda, su motorista, da un paso el frente, estará muy cerca de los primeros puestos de la Fórmula 1.

Fernando Alonso quedó satisfecho por su carrera en el Gran Premio de Estados Unidos a pesar de los daños que tenía su Aston Martin lo que provocó su enfado con Alexander Albon. "Creo que el suelo estaba completamente roto. No tengo suelo en la parte izquierda. Eso probablemente estaba creando otro problema y perdí aún más piezas del suelo. No podía girar. Así que paramos. Pensé en retirar el coche. Estaba dispuesto a apagarlo. Pero entonces me pusieron un nuevo alerón delantero y volví a salir. Obviamente, el coche giraba bien a la derecha y mal a la izquierda durante las últimas 15 vueltas de la carrera. Pero queríamos terminar y recopilar un poco más de datos".

El buen rendimiento del coche hizo que Fernando Alonso le pidiera un paso adelante a Honda de cara al futuro. "Estamos preparados. Cuando tengamos una buena velocidad en las rectas, creo que estaremos listos para luchar".

De hecho, Fernando Alonso ya sabe que Aston Martin confía plenamente en la progresión que pueda hacer Honda de cara a la próxima temporada en donde se espera que la marca japonesa mejore mucho su propulsor. "Sólo puedo decir que contamos con un socio a largo plazo, Honda, que, por cierto, este fin de semana ha alcanzado su carrera número 500, y confío en que seguiremos juntos cuando logremos nuestra primera victoria", dijo hace unos días Mike Krack, director de operaciones en pista de la escudería británica de Fórmula 1.

De este modo, las opciones de que Aston Martin rompa su alianza con Honda quedan descartadas.

Fernando Alonso, satisfecho con el rendimiento de Aston Martin

Fernando Alonso analizó las prestaciones del Aston Martin durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. "Me imagino que, si el coche hubiera estado intacto, probablemente hoy habríamos tenido muchas posibilidades de sumar puntos, ya que íbamos en decimosegunda posición con medio coche. Un lado del suelo estaba intacto y el otro no. Creo que fue bastante impresionante lo que el coche fue capaz de hacer. Sigue siendo una incógnita cómo habría ido con el coche completo. En cuanto al rendimiento, como he dicho, es lo que podríamos haber hecho. Es probable que hoy hubiese sido posible sumar puntos con un noveno o décimo puesto por méritos propios".

Por el momento, Aston Martin y Fernando Alonso se centran en terminar la temporada 2026 de Fórmula 1 de la mejor manera posible sabiendo que no tienen demasiadas opciones de puntuar, pero también con muchas esperanzas de cara a 2027 en donde se espera que la escudería británica esté, al menos, en la zona media de la parrilla.