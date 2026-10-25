Así queda el Mundial de Fórmula 1 tras la disputa del Gran Premio de Estados Unidos

Andrea Kimi Antonelli está a punto de proclamarse campeón del mundo de F1 debido a que se ha quedado a sólo dos puntos de lograrlo. Si no hay sorpresas, el italiano de Mercedes lo conseguirá en el Gran Premio de México

Es cuestión de tiempo que Andrea Kimi Antonelli se proclame campeón del mundo de Fórmula 1. El italiano de Mercedes ha dado un golpe casi definitivo en la mesa después de ganar el Gran Premio de Estados Unidos en donde demostró ser el más rápido de toda la parrilla. Un dominio que se lleva viendo desde el principio de la temporada en donde el transalpino está siendo el más regular, aprovechando sus mejores días para ganar y sus peores para obtener el máximo de puntos posible. Esa regularidad hace que, si no hay contratiempos u problemas, Andrea Kimi Antonelli se proclame campeón del mundo en el Gran Premio de México de F1 que se disputa el próximo fin de semana, 1 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Andrea Kimi Antonelli, tras su incontestable triunfo en el Circuito de las Américas (COTA) de Austin, cuenta con un total de 123 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo George Russell y 124 puntos sobre Lewis Hamilton de Ferrari. El problema para los dos rivales del italiano es que sólo quedan 125 puntos por disputarse, cinco carreras. Por tanto, ambos deben ganar todas las carreras y esperar, básicamente, que Andrea Kimi Antonelli no puntúe en ninguna de ellas.

Por un lado o por otro, Andrea Kimi Antonelli puede ir celebrando el mundial de pilotos de Fórmula 1 ya que sin tomar riesgos debe acabar entre los ocho primeros en todas y cada una de las carreras que faltan por disputarse ya que el Mercedes junto con Ferrari, Red Bull y McLaren son los cuatro monoplazas más potentes de la temporada y copan los ocho primeros puestos en cada Gran Premio que se celebra, siempre y cuando no haya problemas mecánicos o sanciones.

Por tanto, dejando al margen a Andrea Kimi Antonelli, el aliciente está en la pelea por la segunda plaza en donde George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen y Charles Leclerc están separados únicamente por 9 puntos. Una batalla muy interesante que da mucho atractivo a una recta final de campaña en la que los dos pilotos españoles, Fernando Alonso y Carlos Sainz, tienen muy complicado el conseguir puntos debido a las limitaciones del Aston Martin y del Williams.

.- Así queda la clasificación del mundial de pilotos de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Estados Unidos: