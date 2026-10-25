Antonelli gana el GP de Estados Unidos y acaricia el título y Fernando Alonso y Carlos Sainz sufren

El italiano fue el más rápido de toda la carrera y además realizó la mejor estrategia para dejar el mundial de pilotos visto para sentencia. Charles Leclerc fue segundo y Max Verstappen fue tercero en una prueba en la que los españoles tuvieron problemas

Andrea Kimi Antonelli ganó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 con contundencia ya que fue más rápido que todos y cada uno e sus rivales. El italiano de Mercedes tiene en la mano ser campeón del mundo de F1 ya que con ser noveno en la siguiente carrera en México lo logrará de manera matemática. Charles Leclerc terminó segundo y Max Verstappen, con una estrategia errada, fue tercero.

Fernando Alonso acabó en la posición 16, pero lastrado por tener que cambiar el ala delantera de su Aston Martin, y Carlos Sainz no pudo pasar del puesto 18 con un Williams que no fue competitivo.

Así fue el Gran Premio de Estados Unidos 2026 de Fórmula 1

La salida del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 fue muy movida, siendo un milagro que no hubiera ningún abandono ya que existieron varios toques, pero que acabaron sus consecuencias. De hecho, el que estuvo de terminar su participación fue Carlos Sainz que rozó el muro.

Pero lo más importante fue que Andrea Kimi Antonelli salió muy bien y se mantuvo en cabeza mientras que Charles Leclerc y Max Verstappen se peleaban por la segunda posición. El de Mónaco adelantó al de Países Bajos, pero el de Red Bull, enrabietado, le quitó las pegatinas al de Ferrari para recuperar la segunda plaza.

Por detrás, Fernando Alonso cayó cinco posiciones por una mala salida y Carlos Sainz adelantó un puesto que perdió con Fernando Alonso a las pocas vueltas. En ese momento, se estabilizó la carrera y comenzó la procesión con Andrea Kimi Antonelli, líder, con Max Verstappen y Charles Leclerc, siguiéndole.

Max Verstappen intenta una estrategia alternativa

Max Verstappen rompió la calma en la vuelta 14 ya que paró en boxes y cambió neumáticos. Igual hizo Lewis Hamilton un giro después. El resto de favoritos siguió este camino iniciado por el de Red Bull a excepción de Andrea Kimi Antonelli y e Isack Hadjar, que se quedaron liderando con George Russell tercero, que perdió dicho puesto en la vuelta 19 cuando empezó a apretar el acelerador Max Verstappen.

La estrategia de Max Verstappen no puso nervioso a Andrea Kimi Antonelli que puso neumático duro varias vueltas después para llegar hasta el final. De hecho, el piloto de Mercedes regresó a pista en la tercera posición y puso un ritmo alto con el cual empezó a recortar distancia con un Max Verstappen que tenía que volver a entrar.

Lo hizo el neerlandés en la vuelta 32 y la estrategia fue fallida ya que regresó a pista en la quinta posición, mientras que Andrea Kimi Antonelli recuperó el liderato al adelantar a Leclerc.

Por detrás, Fernando Alonso tuvo un buen ritmo de carrera y por momentos marchó en décima posición, pero cuando entró en boxes, regresó en la posición 14, mientras que Carlos Sainz se estabilizó en el puesto 18.

Un final plácido para Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli tuvo un final muy plácido, ya que tenía la victoria en el Gran Premio de Estados Unidos en el bolsillo. El italiano estuvo ajeno a las paradas que hicieron sus rivales por detrás que comenzaron a pasarse y repasarse.

Charles Leclerc fue el más rápido de todos y acabó segundo, mientras que Max Verstappen se tuvo que conformar con la tercera posición. Lewis Hamilton remontó y fue cuarto y Lando Norris, quinto. Resultado que hace que Andrea Kimi Antonelli tenga que esperar a la siguiente carrera, al Gran Premio de México, para proclamarse campeón del mundo de Fórmula 1.

En cuanto a los españoles, Fernando Alonso entró de nuevo en boxes para cambiar el ala delantera y terminó en la posición 16, mientras que Carlos Sainz se tuvo que conformar con el puesto 18.

- Clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1: