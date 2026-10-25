Antonelli, pole position, y Fernando Alonso se quedó en la Q2

El italiano de Mercedes escondió sus cartas y se mostró como el más rápido de todos los pilotos en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos. Max Verstappen e Isack Hadjar fueron segundo y tercero respectivamente. Fernando Alonso quedó eliminado en la Q2 y Carlos Sainz no pudo pasar de la Q1

Andrea Kimi Antonelli, con su Mercedes, dio un golpe sobre la mesa al conseguir la pole position en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El italiano escondió sus cartas y apareció en la Q3 para mostrarse como el más rápido. Max Verstappen e Isack Hadjar, los dos Red Bull, fueron segundo y tercero respectivamente.

En cuanto a los españoles, Fernando Alonso hizo una buena clasificación ya que pasó la Q1, quedando fuera en la Q2 en donde ya no pudo hacer nada con su Aston Martin, mientras que Carlos Sainz quedó eliminado ya que su Williams no se mostró competitivo en ningún momento sobre el Circuito de las Américas (COTA).

Ferrari muestra su fortaleza y Fernando Alonso pasa a la Q1

La Q1 no tuvo mucha historia en la parte alta. En los primeros minutos, Ferrari demostró que lo hecho en los entrenamientos libres del Gran Premio de Estados Unidos 2026 no era casualidad y dominó con Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton se tuvo que conformar con la cuarta posición. Entre los dos coches de la escudería italiana se colocaron los dos Red Bull, con Max Verstappen e Isack Hadjar. Los Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y George Russell y los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri no tuvieron problemas para pasar a la Q2.

Fernando Alonso hizo una buena actuación en la Q1 con el Aston Martin, ya que hizo un 1:36.2 que le permitió acceder a la Q2. Por su parte, Carlos Sainz no pudo hacer nada con un Williams muy limitado que no ha sido rápido en todo el fin de semana en el Circuito de las Américas y quedó eliminado. Junto al español quedaron fuera Esteban Ocon, Lance Stroll, Alexander Albon, Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Fernando Alonso, eliminado Q2

Fernando Alonso no pudo hacer más y quedó eliminado de la Q2 de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos. Lastrado por su Aston Martin, el piloto español se tuvo que conformar con la posición 15.

En los puestos de cabeza, Ferrari siguió mostrando su fortaleza y rapidez en el Circuito de las Américas, pero vieron por primera vez la alta velocidad de Max Verstappen, Lando Norris y los dos Mercedes. Con todo, los ocho coches favoritos (Ferrari, McLaren, Mercedes y Red Bull) no tuvieron ningún problema para meterse en la lucha por la pole position. La novena y la décima posición fueron para Arvin Lindblad y Liam Lawson, los dos Racing Bulls.

Se quedaron fuera Pierre Gasly, Niko Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Fernando Alonso y Olivier Bearman.

Andrea Kimi Antonelli consigue la pole position

En la Q3 de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, el primero en dar el golpe fue Andrea Kimi Antonelli quien en el primer intento de vuelta rápida se colocó primero con un tiempo de 1:34.0. El líder del mundial superó a Max Verstappen e Isack Hadjar, los dos Red Bull. Charles Leclerc perdió comba con su Ferrari y se quedó a tres décimas de Antonelli. Russell se tuvo que conformar con quedarse a cuatro décimas de su compañero de equipo y Lewis Hamilton fue sexto. Mientras que los dos McLaren fueron séptimo y octavo de manera provisional.

En los últimos minutos, en el segundo intento de vuelta rápida, ninguno de los pilotos mejoró sus tiempos a excepción de Lewis Hamilton y mandó a George Russell a la sexta posición.