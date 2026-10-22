F1 Estados Unidos 2026 | Horarios, canal y dónde ver en TV el Gran Premio de Estados en el Circuito de las Américas

La categoría reina del automovilismo mundial vuelve a la acción después de una semana de descanso. Las opciones de Fernando Alonso y de Carlos Sainz son prácticamente nulas en donde Andrea Kimi Antonelli puede proclamarse campeón del mundo de F1

La Fórmula 1 vuelve a la acción en uno de los circuitos más bonitos, completos y atractivos para el espectador ya que la categoría reina del automovilismo mundial llega al Circuito de las Américas (COTA), situado en Austin, en donde se va a celebrar el Gran Premio de los Estados Unidos. Una prueba que debido a la diferencia horaria entre Europa y el continente americano obligará al espectador a adaptarse ya que la gran carrera se disputará este domingo a las 21:00 horas, en la franja denominada como Prime Time.

Quedan seis carreras para que termine la temporada de Fórmula 1, siempre y cuando se mantengan las pruebas en Qatar y en Abu Dhabi, y Andrea Kimi Antonelli ya cuenta con su primera oportunidad de proclamarse campeón del mundo de pilotos aunque también es cierto que sus opciones son remotas.

El piloto de Mercedes cuenta con 102 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo George Russell. Para ser campeón del mundo deben cumplirse estas tres condiciones: Andrea Kimi Antonelli debe ganar el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, George Russell debe terminar noveno o en una posición inferior y Lewis Hamilton debe finalizar quinto o en una posición inferior. Con todo, hay otro nombre que entra en escena y que parte con muchas posibilidades de ganar la carrera. Ese no es otro que Max Verstappen que se ha mostrado el más rápido en las últimas pruebas con su Red Bull después de haber ganado el Gran Premio de Bahréin y el Gran Premio de Singapur.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, prácticamente sin opciones en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

En cuanto a los pilotos españoles, las opciones de que Fernando Alonso y Carlos Sainz hagan una buena carrera en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 son muy remotas. Ambos están condicionados a las prestaciones de sus monoplazas los cuales están lejos de tener un buen rendimiento que les permita luchar por entrar entre los diez primeros clasificados.

De hecho, Aston Martin y Williams llevan ya tiempo centrados en la siguiente temporada y lo normal es que tanto Fernando Alonso como Carlos Sainz estén en posiciones traseras de las carreras que faltan por disputarse en esta temporada 2026 de Fórmula 1. Sólo pruebas con abandonos y retiradas le pueden abrir la puerta a los españoles a puntuar.

- Canal en el que se va a ver por TV el GP de Estados Unidos de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas (COTA)

Todo el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se disputa en el Circuito de las Américas (COTA) se van a poder disfrutar en DAZN, la cual tiene los derechos en exclusiva de la categoría reina del automovilismo en territorio español.

- Horarios del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Viernes 23 de octubre

19:30 - 20:30 horas: Entrenamientos libres 1

23:00 - 00:00 horas: Entrenamientos libres 2

Sábado 24 de octubre

19:30 - 20:30 horas: Entrenamientos libres 3

23:00 horas: Clasificación

Domingo 25 de octubre

21:00 horas: Carrera