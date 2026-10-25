F1 2026 GP de Estados Unidos | Sigue en directo la carrera de F1 con Fernando Alonso y Carlos Sainz en vivo y online

Sigue en ESTADIO Deportivo todo lo que ocurra en la carrera que se disputa en el Circuito de las Américas en donde Andrea Kimi Antonelli puede proclamarse campeón del mundo aunque no lo tiene fácil el piloto italiano de Mercedes

Por otro lado, Fernando Alonso, que saldrá en la posición 12, buscará hacer una buena carrera mientras que a Carlos Sainz le toca sufrir.

¡Buenas noches! Bienvenidos a la retransmisión de la carrera del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 en donde Andrea Kimi Antonelli se puede proclamar campeón, pero para ello debe ganar y esperar que fallen George Russell y Lewis Hamilton.

Andrea Kimi Antonelli saldrá desde la pole position y el piloto de Mercedes tiene opciones de proclamarse campeón del mundo. Para ello tiene que ganar y esperar que George Russell sea noveno o peor y que Lewis Hamilton no consiga un puesto mejor que el quinto.

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Por otro lado, Carlos Sainz sale en la plaza 17, pero el madrileño no tiene opciones de hacer una buena carrera debido a que su Williams no ha sido rápido en todo el fin de semana.

Fernando Alonso, por su parte, saldrá desde la posición 12 de la parrilla de salida, aunque el piloto español ya ha advertido que tendrá que pelear para no ser adelantado.

Poco más de quince minutos para que comience la carrera en el atractivo Circuito de las Américas (COTA).

Max Verstappen le quita las pegatinas a Leclerc y se va a por Antonelli.

Malísimo inicio de carrera de Fernando Alonso que ha caído a la posición 17. Carlos Sainz ha ganado dos puestos: es 15º.

El resto de favoritos ha parado también en boxes a excepción de Antonelli y Hadjar, que son los dos primeros en ese orden.

El Gran Premio de Estados Unidos vuelve a poner en marcha la Fórmula 1 que entra en la recta final de la temporada después de una semana de parón. Una carrera que se presenta emocionante ya que Andrea Kimi Antonelli, con su Mercedes, puede proclamarse campeón del mundo de F1 si bien es cierto que las opciones son remotas ya que necesita ganar la prueba y que George Russell y Lewis Hamilton fallen.

En cuanto a Fernando Alonso y Carlos Sainz, los pilotos españoles, las sensaciones son muy diferentes para uno y otro en este Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Fernando Alonso se ha encontrado con un Aston Martin más competitivo que le permitió pasar a la Q2, mientras que Carlos Sainz con su Williams está en el fondo de la parrilla de salida y sin opciones de salir de ahí.

Antonelli sale desde la primera posición y luchará con los Red Bulls

Andrea Kimi Antonelli hizo los deberes el sábado ya que el joven piloto italiano marcó el mejor tiempo en la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de F1 que se disputa en el Circuito de las Américas (COTA) y saldrá desde la primera posición.

El piloto de Mercedes tendrá a su lado a Max Verstappen que con su Red Bull está demostrando ser el corredor más en forma en la recta final de la temporada. Detrás de él estarán Isack Hadjar con el otro Red Bull que está en el mejor momento de su carrera deportiva. En cuarta posición está el primer Ferrari conducido por Charles Leclerc que no fue tan rápido como el viernes.

De la quinta y en la sexta posición parte los dos pilotos que le pueden arrebatar el Mundial de pilotos a Andrea Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y George Russell.

Para que el italiano sea campeón tras el Gran Premio de Estados Unidos. Andrea Kimi Antonelli debe ganar la carrera y esperar que Lewis Hamilton no finalice por encima de la quinta posición y que George Russell termine en la novena plaza o sea peor.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, con escasas opciones

Fernando Alonso, por su parte, saldrá desde la posición número 12 de la parrilla de salida. El asturiano tiene un Aston Martin más competitivo y aprovechó para pasar la Q1, quedando eliminado en la Q2.

Es cierto que Fernando Alonso está cerca de la décima posición que da puntos, pero el español ya ha advertido que tendrá que defenderse y esperar errores y abandonos para conseguir puntos ya que el Aston Martin y el motor Honda aún no tienen las prestaciones para pelear por las diez primeras posiciones en una carrera.

Por otro lado, está Carlos Sainz que saldrá desde la posición 17, pero que no tiene opciones de lograr un buen resultado debido a que el Williams ha sido un monoplaza muy lento durante todo el fin de semana.

El Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se disputa en el Circuito de las Américas (COTA) comienza a las 21:00 horas y podrá verse en exclusiva por DAZN.