Lance Stroll optimista y Fernando Alonso avisa en GP de Estados Unidos: "Vendrán por detrás algunos coches rápidos que supondrán una amenaza"

El piloto canadiense ya ha probado el nuevo coche de la próxima temporada en el simulador. "Tiene ideas geniales para el desarrollo en el futuro", afirmó el compañero del dos veces campeón del mundo de Fórmula 1. Además el asturiano, tras meterse en la Q2, espera un domingo con mejor rendimiento

Fernando Alonso, Aston Martin y el compañero del dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lance Stroll, están ya pensando en la próxima temporada a pesar de que aún quedan seis grandes premios por disputarse, incluyendo el de este mismo fin de semana. En Aston Martin saben que la temporada 2026 no ha sido la mejor por lo que las expectativas de cara a la de 2027 son muy altas teniendo en cuenta que el margen de mejora es amplio.

Con la temporada 2026 aún por concluir en Fórmula 1, algunas escuderías como es la propia de Aston Martin, ya empiezan a probar sus modelos de cara a 2027. Lance Stroll, compañero de Fernando Alonso en Aston Martin, no muy dado al optimismo cuando se trata de valorar un coche, sorprendió al hablar del nuevo AMR27 con las mejoras introducidas por Adrian Newey.

Lance Stroll da esperanzas a Fernando Alonso con el nuevo Aston Martin

Lance Stroll, tras probar el Aston Martin de 2027 en el simulador, dejó unas declaraciones que invitan al optimismo dentro de la escudería que comparte con Fernando Alonso: "Es un paso de gigante en la dirección correcta. Tiene ideas geniales para el desarrollo en el futuro", afirmó el piloto canadiense. Lance Stroll siempre ha sido la voz discordante dentro de Aston Martin, quizás por eso de que es el hijo del jefe y no tiene porque ser tan políticamente correcto como su compañero Fernando Alonso.

"Es frustrante porque no estamos donde queremos", afirmaba Lance Stroll después de haber superado la Q1 solo en una ocasión en lo que va de temporada, concretamente en Malasia y sin haber sumado aún un solo punto a su casillero. Fernando Alonso está siendo el único capaz de darle puntos a Aston Martin y ya ha sumado siete. De esta mejora depende en gran parte la implicación de Honda.

Fernando Alonso, optimista en Estados Unidos

Fernando Alonso se mostró optimista tras alcanzar la Q2 en el GP de Estados Unidos y apostó por algunas sanciones para en la carrera del domingo a la tarde, ser más competitivos y poder entrar en los puntos: "Sin duda ha ido un poco mejor que en algunos fines de semana. Aquí nos hemos diferenciado un poco más del Cadillac y del Williams. Creo que este año hemos pasado a la Q2 tres veces y esta es una de ellas. Así que, sí, hemos sido un poco más competitivos. Aprovecharemos algunas sanciones para mañana (en parrilla). Quizá salgamos desde la 13º o 14º (finalmente, el 12º) y veamos qué podemos hacer para terminar en los puntos al final".

Fernando Alonso en el GP de Estados Unidos

Por último, Fernando Alonso apostó por una carrera con mejor rendimiento que el sábado: "Por méritos propios, estamos en 15º o 16º, así que ya sabes que vendrán por detrás algunos coches rápidos que supondrán una amenaza, así que tenemos que estar atentos y ver qué rendimiento tenemos. A veces los domingos rendimos mejor que los sábados".