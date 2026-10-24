Fernando Alonso avisa sobre Honda y Aston Martin: "Muchas cosas están pasando detrás de las cámaras en Japón"

El piloto español ha salido al paso de los rumores de una posible ruptura del equipo británico de Fórmula 1 con el motorista japonés el cual ha decepcionado con su propulsor en la actual temporada. Adrian Newey ha reforzado las palabras del asturiano

La temporada de Aston Martin y de Honda está siendo muy mala. El equipo británico apenas ha conseguido puntos en esta temporada, sólo 7 unidades, y es el penúltimo clasificado en la clasificación del mundial de constructores, sólo por delante de Cadillac. Aston Martin no puede competir contra el resto de escuderías en casi ningún Gran Premio debido a la falta de potencia del motor Honda el cual está muy lejos del que propulsan los monoplazas de sus competidores. A pesar de ello, Fernando Alonso ha dado un mensaje antes de disputar el Gran Premio de Estados Unidos que se disputa en el Circuito de las Américas (COTA) este fin de semana.

Fernando Alonso ha dejad claro que los rumores e informaciones que señalan una posible ruptura entre Aston Martin y Honda no son nada ciertos. De hecho, el piloto español de Fórmula 1 se ha mostrado muy confiado de cara a la temporada 2027 ya que la marca japonesa está trabajando muy duro.

Fernando Alonso, más buenas expectativas para la próxima temporada

Fernando Alonso, que le ha dado consejos que han sido escuchados por Honda en los últimos días, se ha mostrado ilusionado de cara a la próxima temporada ya que confía en el trabajo que está haciendo la marca de propulsores afincada en Japón. "Ya hemos hecho algunos progresos este año, muchas cosas están pasando detrás de las cámaras en Japón. Soy razonablemente optimista con el próximo año, en cuanto al motor, pero es el paquete completo, no es solo el motor".

Fernando Alonso, que ha renovado por una temporada más, ha dicho que la comunicación entre Aston Martin y Honda funciona. "Estamos en trabajo y comunicación constante, tratando de entender en primer lugar las dificultades, dónde estamos en este momento, las áreas a mejorar. Una vez identificado, tratar de abordarlo lo más pronto posible".

El piloto español ha explicado las áreas que deben de mejorar. "El coche debe de adaptarse perfecto al motor, la caja de cambios, la gestión de la batería. Hay muchas cosas que tienen que estar conectadas y por eso tenemos que trabajar como equipo. También necesitamos analizar aspectos relacionados con la puesta a punto y los estilos de pilotaje. Todas las áreas del equipo deben mejorar de cara al año que viene, y ese es parte del reto. Asumimos el desafío y vamos a por ello".

Adrian Newey, también optimista de cara al año 2027

Adrian Newey, socio técnico director y jefe de equipo de Aston Martin F1, ha seguido la línea de Fernando Alonso y se ha mostrado optimista de cara a la siguiente temporada. "Estamos todavía en las primeras etapas de desarrollo, pero vemos muchas cosas prometedoras a partir de eso. Es pronto para decir la posición y suponemos que habrá avances durante la temporada".

De hecho, el ingeniero británico ha mostrado de manera pública, en una rueda de prensa previa al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, su confianza en Honda. "Honda está trabajando duro. Es una gran compañía, como ya sabíamos, capaz de hacer grandes cosas. Trabajamos de cerca con ellos. Siendo sincero, Honda está un poco por detrás de lo que estaba con Red Bull en 2019. Entonces habían entrado en 2015 y ya habían pasado cuatro temporadas. Este es el primer año desde que han vuelto y repito, tengo confianza en que pueden acelerar rápido. Tienen la capacidad de progresar y entender los problemas".