Mike Krack marca el camino de Fernando Alonso: "Contamos con un socio a largo plazo, Honda, y confío en que seguiremos juntos cuando logremos nuestra primera victoria"

El director de operaciones en pista de Aston Martin ha salido al paso de las informaciones que señalan sobre la posibilidad de que la escudería británica rompa con el motorista Honda el cual ha decepcionado con el propulsor de esta temporada

Una de los rumores que corren por el paddock de la Fórmula 1 es que el descontento de Aston Martin con Honda después de que el motorista japonés no le haya proporcionado a la escudería británica de cara a esta temporada pueda hacer que la relación se dé por finalizada más pronto que tarde. Sin embargo, Aston Martin ha salido al paso de algunas de esas informaciones para indicar que su confianza sobre Honda sigue intacta y que la marca japonesa es la elegida para ganar carreras en un futuro, teniendo como piloto a Fernando Alonso.

Mike Krack da la cara por Honda

El director de operaciones en pista de Aston Martin, Mike Krack, ha dicho que la escudería británico no piensa en romper su alianza con Honda. "Sólo puedo decir que contamos con un socio a largo plazo, Honda, que, por cierto, este fin de semana ha alcanzado su carrera número 500, y confío en que seguiremos juntos cuando logremos nuestra primera victoria", ha manifestado tras el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 disputado en el Circuito de las Américas (COTA) situado en Austin (Texas).

De este modo, Mike Krack se ha alineado con Fernando Alonso que justo antes de esa misma carrera se mostró optimista sobre el futuro de Aston Martin con Honda. "Ya hemos hecho algunos progresos este año, muchas cosas están pasando detrás de las cámaras en Japón. Soy razonablemente optimista con el próximo año, en cuanto al motor, pero es el paquete completo, no es solo el motor".

Aston Martin ve progresos en el motor Honda

Mike Krack también ha explicado las mejoras que han visto en Aston Martin en el Gran Premio de Estados Unidos. "Si lo analizamos, el coche funciona bastante bien, especialmente en curvas de baja velocidad. Es cierto que Singapur parece contradecir esto, pero aquí hemos visto que, en las curvas lentas, el rendimiento es bastante bueno".

Otro punto positivo es que Aston Martin no degrada los neumáticos. "El coche no degrada mucho los neumáticos, lo que demuestra que no es un mal vehículo. Al mantener los neumáticos en buen estado, es posible utilizar compuestos más blandos. Por tanto, creo que tenemos puntos fuertes sobre los cuales trabajar. Es también por eso que creo que podemos progresar durante la carrera, ya que el coche no castiga tanto los neumáticos. Pero, de nuevo, aún quedan carreras por disputar; debemos intentar sacar el máximo provecho de ellas. Ha sido un paso adelante, pero, ni mucho menos, es suficiente".

Por último, Aston Martin ha explicado que se centra en ir día a día. "No, creo que simplemente iremos afrontando cada carrera según llegue. Como mencioné antes, el coche es fuerte en curvas de baja velocidad y en México hay varias, así que lo aprovecharemos; el reto es lograr enlazar unas con otras. Estas curvas deben conectarse mediante rectas y habrá carreras en las que seremos más fuertes y otras en las que lo seremos menos. Además, México siempre es un escenario un tanto peculiar, así que puede pasar cualquier cosa. Lo afrontamos con cierto optimismo y ya veremos qué resultados obtenemos".