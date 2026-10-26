Filtra que el Balón de Oro 2026 es Lamine Yamal... Y ya ha acertado en los tres últimos años

Se viraliza una cuenta de X que ha acertado los campeones del Balón de Oro en las tres ediciones anteriores y que, este año, ya ha señalado al azulgrana como ganador

Con la temporada prácticamente recién comenzada y aún con el regusto del Mundial ganado por España este pasado verano, Londrés acogerá hoy lunes 26 de octubre la Gala del Balón de Oro 2026, en la que se designa a los mejores de cada temporada. Será la primera vez que este galardón no se entregue en París, eligiéndose al mejor jugador masculino y también femenino.

Entregado por la revista francesa France Football, el acto se llevará a cabo en el teatro London Palladium de la capital inglesa como homenaje en esta ocasión al primer ganador del premio, el inglés Stanley Mattheuws, quien lo ganó en 1956.

Quién será el Balón de Oro 2026 es, aparentemente, el secreto mejor guardado, con la idea de no desvelar al vencedor hasta el momento de la ceremonia. No ha trascendido y no hay síntomas evidentes de hacia dónde se inclinará la balanza. De hecho, la experiencia de las dos últimas ediciones invita a la prudencia. Y si no, que le pregunten al madridista Vinicius Junior, a quien todo apuntaba hace dos cursos, en 2024, y finalmente recayó sobre el español Rodrigo Hernández, entonces en el Manchester City y ahora en el FC Barcelona.

Sin embargo, como ya ocurriera en las dos ediciones anteriores, el Balón de Oro vuelve a tener un protagonista inesperado antes de conocerse al ganador. Nos referimos a una cuenta de X llamada Made in Arsenal 6, la cual ha despertado la curiosidad de los aficionados por sus supuestos aciertos en las últimas ediciones del prestigioso galardón. Un hecho que ha viralizado lo ocurrido, una vez que su nueva apuesta para este 2026 sea Lamine Yamal.

El pronóstico ha vuelto a correr por las redes sociales como la espuma, tal y como se hace eco la cuenta de Instagram Golazo, cuyo post, tal y como puede verse a continuación, captura cada uno de los pronósticos anteriores. Esto no ha hecho más que alimentar el misterio sobre el historial de esta cuenta viralizada, que ya habría anticipado quién se llevaría el Balón de Oro en 2023, 2024 y 2025.

Está por confirmar si hay alguien de peso detrás de ella, o si simplemente se trata de azar y suerte. Lo único que hay comprobado al respecto es que su historial, en las dos ediciones anteriores, fue infalible.

Los supuestos aciertos de Made in Arsenal 6

La trayectoria que se atribuye a esta cuenta comienza en 2023, cuando Lionel Messi conquistó su octavo Balón de Oro. Según las publicaciones compartidas por aficionados, el perfil habría anticipado también el orden del podio, con Erling Haaland en segunda posición y Kylian Mbappé en la tercera.

En 2024 llegó su pronóstico más llamativo. En una edición marcada por el debate sobre el favorito, la cuenta señaló a Rodri como ganador frente a un Vinícius Júnior que se filtró como supuesto Balón de Oro. Y acertó, terminando el centrocampista español con el entorchado en 2024.

La racha de la citada cuenta de X, otrora Twitter, continuaría en 2025, cuando Ousmane Dembélé recibió el Balón de Oro después de una gran temporada con el Paris Saint-Germain. Este 2026, según Made in Arsenal 6, llegaría el turno de Lamine Yamal. Un augurio que, si se confirma, aumentará aún más la viralidad de Made in Arsenal 6. ¿Lo conseguirá?

Lamine Yamal, el 'elegido' para el Balón de Oro 2026

El extremo del Barcelona figura entre los grandes candidatos al premio de 2026 y aspira a dar un paso más en una trayectoria que ya le ha convertido en una de las principales figuras del fútbol mundial. Pese a ello, Lamine Yamal tendrá que medirse a rivales de primer nivel, entre ellos Kylian Mbappé y Harry Kane. La candidatura del azulgrana, por tanto, no depende únicamente de lo que pueda anticipar una cuenta de redes sociales: su temporada y sus méritos deportivos serán determinantes en la votación.

La ceremonia se celebra este lunes 26 de octubre en el London Palladium, con inicio previsto a las 21:00 horas en España. Será entonces cuando se conozca la decisión definitiva sobre el galardón masculino.

Cubarsi no viaja a Londres y despierta las especulaciones sobre Lamine Yamal y el Trofeo Kopa

Pese a los augurios de la citada cuenta de X que, supuestamente, acierta a los ganadores del Balón de Oro, lo cierto es que la ausencia de Pau Cubarsí en la gala del Balón de Oro de este lunes en Londres ha disparado las especulaciones sobre el posible ganador de los premios. Y no juega a favor de Lamine Yamal.

El central del Barcelona, que terminó el Clásico con décimas de fiebre, se ha quedado en la Ciudad Condal y pierde fuerza como candidato al Trofeo Kopa, que reconoce al mejor futbolista joven. Su ausencia alimenta las opciones de Lamine Yamal, que aspira a conquistar este galardón por tercera vez consecutiva y también opta al Balón de Oro. Sin embargo, hay un precedente que juega en su contra: ningún futbolista ha ganado ambos premios en una misma edición. Con Harry Kane y Kylian Mbappé entre los principales aspirantes al máximo reconocimiento individual, la gran incógnita es si el azulgrana logrará romper esa tendencia.