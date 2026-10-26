Cubarsí no viaja a Londres y deja una pista sobre el ganador del Kopa y el Balón de Oro

El central azulgrana se queda en Barcelona después de acabar el Clásico con décimas de fiebre, una decisión que ha disparado las especulaciones sobre el desenlace de los premios y las opciones de Lamine Yamal de convertirse en uno de los grandes protagonistas de la gala

La expedición del FC Barcelona viaja a Londres para asistir a la gala del Balón de Oro con una ausencia de suma importancia. Pau Cubarsí, nominado al máximo galardón individual y uno de los principales candidatos al Trofeo Kopa, no estará finalmente presente en la ceremonia.

Esta decisión ha alimentado las especulaciones sobre el desenlace de los premios y todo apunta a que podría significar que Lamine Yamal no será el ganador del Balón de Oro y tendrá que conformarse un año con el reconocimiento al mejor futbolista joven.

Las primeras informaciones tras la disputa del Clásico ya apuntaban a la ausencia de Cubarsí en la expedición azulgrana que representará al club en la gala londinense. Esta mañan, el club ha confirmado su ausencia alegando cierto malestar físico. La Cadena COPE asegura que central azulgrana necesita descansar y desconectar después de terminar el Clásico con décimas de fiebre.

Lamine Yamal, favorito ahora para su tercer Trofeo Kopa

La ausencia de Cubarsí resulta especialmente llamativa porque el defensa figuraba entre los grandes favoritos para hacerse con el Trofeo Kopa, que reconoce al mejor jugador joven del mundo. Si finalmente no se lleva el premio, todas las miradas apuntarían a Lamine Yamal, que también aspira a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la noche.

El Trofeo Kopa premia desde 2018 al mejor futbolista menor de 21 años. El primer vencedor fue Kylian Mbappé y entre los españoles que lo han ganado están Pedri, Gavi y Lamine Yamal. Se llama así en honor a Raymond Kopa, Balón de Oro en 1950.

Los nominados este año son Lamine Yamal, Pau Cubarsí (FC Barcelona), Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid), Ayyoub Bouaddi (Manchester City), Lennart Karl (Bayern Múnich), Warren Zaïre-Emery (PSG), Johan Manzambi (Friburgo/Aston Villa), Ibrahim Maza (Leverkusen), Kerim Alajbegovic (Salzburgo/Juventus) y Éli Junior Kroupi (Bournemouth).

La lectura es clarísima. La ausencia del central podría ser una pista sobre quién no se llevará el galardón. Además, ha recordado un precedente que puede resultar determinante para interpretar las opciones del atacante azulgrana: ningún futbolista ha conseguido ganar el Trofeo Kopa y el Balón de Oro en una misma edición.

De confirmarse esta tendencia, las posibilidades de que Lamine Yamal conquiste también el premio absoluto quedarían seriamente cuestionadas, aunque no existe una regla que impida que ambos reconocimientos recaigan en el mismo jugador.

Harry Kane, el gran favorito al Balón de Oro

Mientras el Barcelona mantiene la esperanza de que su joven estrella pueda dar la sorpresa, Harry Kane aparece como uno de los principales candidatos a levantar el Balón de Oro. El delantero inglés, protagonista de una gran temporada con el Bayern de Múnich, parte con fuerza en las quinielas para hacerse con el reconocimiento individual más prestigioso del fútbol.

Si los pronósticos se cumplen y Lamine Yamal se lleva el Trofeo Kopa por tercera vez en su carrera, la pelea definitiva por el Balón de Oro podría quedar entre Kane y Kylian Mbappé. El francés, que ha firmado una destacada campaña con el Real Madrid, aspira a imponerse en una votación en la que el rendimiento individual y los títulos conquistados tendrán un peso importante.

La ausencia de Cubarsí no confirma por sí sola el resultado de ninguna categoría, pero sí añade incertidumbre a una gala en la que el Barcelona podría llevarse varios premios. La gran incógnita es si Lamine Yamal se conformará con el Trofeo Kopa o si conseguirá romper los pronósticos y hacerse también con el Balón de Oro.