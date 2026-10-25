Montse Tomé responde a Jenni Hermoso: "Me da pena"

La antigua entrenadora de la Selección Española Femenina no se ha mordido la lengua para responder a la futbolista la cual fue muy crítica cuando se anunció que entrenaría al Pachuca femenino de México

Montse Tomé, ex entrenadora de la Selección Española Femenina entre los años 2023 y 2025, ha respondido a Jenni Hermoso después de que la futbolista pusiera en dudas sus capacidades cuando fue nombrada como técnico del Pachuca Femenino de México. La entrenadora, al mismo tiempo, se ha mostrado apenada y ha defendido sus éxitos con el combinado nacional el cual heredó con un ambiente crispado por lo ocurrido con Luis Rubiales y Jorge Vilda.

Montse Tomé ha sido muy clara cuando ha sido preguntada por Jenni Hermoso quien puso en duda su elección como entrenadora del Pachuca Femenino, el cual dirige desde septiembre de este año 2026, escribiendo "que el viento os proteja". "Bueno, me llegó más tarde porque tampoco soy muy activa en redes sociales y no sé, en cierto modo me parece... me da pena también, porque creo que hemos pasado momentos buenos. Hay para mí que positivizar, sé que han sido también momentos complicados en ciertos momentos y por ejemplo Jenny Hermoso no pasó por buenos momentos", ha dicho en el programa Tablero Deportivo de Radio Nacional de España (RNE).

Jenni Hermoso no tiene buenos recuerdos de Montse Tomé debido a que la entrenadora la dejó fuera de las convocatorias de la Selección Española Femenina cuando llegó al cargo, argumentando que se debía proteger a la jugadora que había sido el foco de atención en el combinado nacional por su beso no consentido con Luis Rubiales que desembocó en la salida del que era el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Además la futbolista también encabezó el movimiento que provocó el despido de Jorge Vilda como seleccionador.

Montse Tomé defiende su trabajo en la Selección Española Femenina

Montse Tomé estuvo como seleccionadora de España entre los años 2023 y 2025, pero fue despedida después de perder la final de la Eurocopa. No conseguir medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 y esa derrota en una gran final hizo que la RFEF prescindiera de sus servicios.

A pesar de ello, Montse Tomé ha defendido su trabajo, señalando que la situación en la que cogió a la Selección Española Femenina no era fácil. "Yo para mí he sido profesional, he tratado de acercar a la Selección a lo que ya podía ser con las jugadoras que teníamos y también en el contexto que había, que era un contexto muy complicado. Creo que lo estuvimos consiguiendo. Siempre digo, el mayor éxito para mí ha sido coger un equipo prácticamente roto y dejar un equipo hecho".

La antigua entrenadora de la Selección Española Femenina ha mandado un mensaje de ánimo de cara al futuro, ya que cree que bajo la batuta de Sonia Bermúdez, la actual técnico, el combinado nacional pueda dar muchas alegrías. "Vamos a seguir disfrutando mucho de ese equipo y ojalá podamos seguir viéndolas ganar".

No en vano, la actual Selección Española Femenina es una de las favoritas para ganar el Mundial 2027 que se va a celebrar en Brasil.