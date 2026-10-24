Athletic 0-0 Sevilla: Meritorio punto defendido como 'leonas'

Las sevillistas plantan cara en Lezama al cuarto clasificado con una actuación muy sólida en defensa en un partido en el que incluso gozó de ocasiones para haber ganado

El Sevilla Femenino firma un punto muy meritorio en la visita a Lezama al mantener su portería a cero con un poderoso Athletic que marcha en el cuarto lugar merced a una actuación sólida que le permite sumar de nuevo en un partido en el que incluso dispuso de ocasiones para llevarse el triunfo.

Con este empate de prestigio, el tercero consecutivo, suma nueve unidades en ocho jornadas tras cuatro partidos sin ganar y ocupa la undécima posición, si bien las sensaciones en feudo bilbaíno fueron muy positivas e invitan a pensar en una victoria inmediata.

Defensa sólida y llegadas antes del descanso

Desde el arranque, las pupilas de David Losada se pertrecharon para no conceder ocasiones a un rival que se hizo con el control del partido desde el inicio, como era de esperar por su posición en la clasificación y por jugar en casa.

No obstante, este dominio del balón no significó que las nervionenses no se estirasen cuando pudieron, porque lo hicieron y dispusieron de sus ocasiones en la primera parte, De hecho, Andrea Álvarez, Clau Blanco y Alicia Redondo se acercaron a las inmediaciones del área vasca y la última probó con un disparo lejano que inquietó a las locales.

Ocasión clara para Gemma

Así, con cero a cero se alcanzó el descanso y la segunda mitad arrancó con una tónica similar, pero con las sevillistas más activas en ataque, hasta el punto de que Nanclares, meta del Athletic, tuvo más trabajo que Sullastres, muy bien protegida por la defensa y por el trabajo de contención.

De hecho, la ocasión más clara de la reanudación estuvo en las botas sevillistas, pues Gemma, que había entrado en la segunda parte, pudo dar la victoria a su equipo con una llegada en la que no logró definir bien su remate y que habría supuesto tres puntos de oro de haberla transformado en gol.

Un empate que el Sevilla tienen que intentar hacer bueno en casa el próximo domingo 1 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Jesús Navas contra el siempre complicado Real Madrid, segundo en la tabla tras el Barça.

Ficha técnica del partido:

Athletic Club: Nanclares; Landaluze (Agote, 61'), Maddi, Eider, Nerea B. (Garazi, 76'); Elexpuru, Valero, Pinedo, Amezaga (Gurtubay, 61'); Sara Ortega (Iribarren, 86') y Azkona (Ane Campos, 76').

Sevilla FC: Sullastres; Alba López (Laura Pérez, 80'), Marques, Iris Arnaiz, Raquel; Alicia, Sandra Castelló (Gemma,72'), Rosa Márquez; Clau Blanco (Isa Álvarez, 90'), Esther (Barrios, 72') y Andrea Álvarez (Blom, 72').

ÁRBITRA: Ainara Andrea Acevedo Dudley (Comité catalán). Amonestó a las sevillistas Castelló y Alba López.

GOLES: No hubo.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la octava jornada de la Liga F Moeve celebrado en las Instalaciones Deportivas de Lezama.