Sergio Rico y Alba Silva, traumatizados, toman una difícil decisión tras el robo que sufrieron

El matrimonio ha decidido abandonar el chalet en el que cinco encapuchados irrumpieron mientras cenaban con sus hijos y varios familiares, mientras la investigación trata de esclarecer cómo los asaltantes conocían la ubicación de los objetos de valor y si alguien de su entorno les facilitó información

Sergio Rico y Alba Silva intentan recuperar la normalidad después de vivir una de las noches más aterradoras de sus vidas. El violento asalto sufrido el pasado domingo en su domicilio de Bollullos de la Mitación, en Sevilla, ha dejado unas profundas secuelas en el matrimonio, que ha tomado una decisión de lo más complicada: abandonar su residencia familiar de inmediato.

La familia dejó su chalet de la urbanización La Juliana la misma noche de los hechos y se ha trasladado temporalmente a casa de una de las hermanas de Alba, donde permanece junto a sus dos hijos, Carla y Sergio, de dos años y tres meses, respectivamente. La esposa de Sergio Rico ha reconocido públicamente que ahora mismo no se siente segura en esa casa puesto que comprobó con la facilidad con la que los asaltantes entraron y salieron por la misma puerta y a una hora completamente normal como las diez de la noche de un domingo.

La decisión llega después de este episodio especialmente traumático en el que cinco hombres encapuchados irrumpieron en la casa con la familia en su interior. Durante aproximadamente 45 minutos, los asaltantes se apoderaron de relojes de lujo, joyas, bolsos, ropa y dinero en efectivo antes de huir en el vehículo del guardameta.

Las secuelas del asalto

El estado anímico de la pareja preocupa especialmente a su entorno. Según informa Telecinco, ambos están atravesando unos días muy complicados, marcados por el miedo, la impotencia y la incertidumbre sobre lo sucedido. "Están hechos polvo", admiten desde su entorno.

Sergio Rico está especialmente afectado al sentir que no pudo proteger a su familia como le habría gustado. El futbolista arrastra una profunda rabia por lo ocurrido y trata de encontrar una explicación a un asalto que ha alterado por completo su vida cotidiana.

Alba Silva, por su parte, ha comenzado a relatar públicamente el episodio, aunque recordar aquella noche continúa resultándole extremadamente doloroso. En una entrevista al programa '¡De viernes!', la modelo se derrumbó al describir la escena con la que se encontró al acudir al salón de su vivienda.

"No sabía si nos querían robar o matarnos"

"Escuché un grito de mi madre", explicó al recordar el instante en que se dio cuenta de que algo grave estaba sucediendo en su casa. En un primer momento, pensó que podía haber ocurrido algún accidente con sus hijos, pero el tono de aquel grito le hizo sospechar que se trataba de otra cosa. "Sé que ese grito no era normal", reconoció. Cuando acudió a comprobar qué estaba ocurriendo, se encontró con una imagen que todavía le cuesta asimilar. "Vi cómo tenían cogida a mi madre y a la persona que estaba con nosotros, que es como de la familia", relató entre lágrimas.

"Eran cinco hombres, vestidos de negro, con pistolas y con armas. Venían hacia nosotros y no sabía si nos querían robar o si venían a matarnos. Tuve claro desde el primer momento que no era la primera vez que lo hacían. Eran profesionales", recordó.

La familia había estado el fin de semana en Marbella en casa de unos amigos y decidió adelantar su regreso a casa el domingo en vez del lunes, como tenían previsto. "Nos estaban esperando. Ellos querían que estuviésemos en casa", aseguró Alba Silva. La gravedad del episodio y el hecho de que sus hijos estuvieran presentes ha convertido la experiencia en un recuerdo especialmente difícil de superar. La propia Alba admite que todavía le cuesta hablar de lo sucedido. "Aún me cuesta recordarlo, es que hace muy poco tiempo".

Buscan a un posible 'topo' que facilitó información a los asaltantes

La investigación policial trata de esclarecer las circunstancias del robo. Una de las principales incógnitas es cómo pudieron actuar los asaltantes con un conocimiento tan preciso de la vivienda y de los objetos de valor que guardaba el matrimonio.

Los investigadores sospechan que los ladrones pudieron contar con información privilegiada. En particular, llama la atención que supieran dónde se encontraba el joyero en el que escondían sus pertenencias de gran valor, lo que ha alimentado la hipótesis de que alguien pudo proporcionarles datos desde dentro del entorno de la pareja.

La posibilidad de que existiera un topo que facilitara información a los asaltantes está bajo sospecha, aunque por el momento no se ha acreditado públicamente la participación de ninguna persona concreta.

También se investiga si el robo fue planificado por encargo y si los autores conocían previamente la existencia de las objetos de lujo que había en el domicilio. Entre los objetos sustraídos habría relojes de firmas como Rolex, Cartier y Patek Philippe, algunos de elevado valor económico.

La precisión con la que se desarrolló el asalto refuerza las preguntas sobre cómo se eligió a la familia y qué información manejaban los responsables. El entorno de Sergio Rico y Alba Silva sospecha que pudieron ser objeto de seguimiento, tanto a través de las redes sociales como en su vida cotidiana, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada por la investigación.

La Policía Nacional continúa trabajando en la vivienda, donde se han llevado a cabo actuaciones para buscar huellas y otros indicios que permitan identificar a los autores. La pareja también ha acudido a la vivienda en los últimos días para recoger pertenencias y acompañar al perito del seguro.

Sergio Rico pone a la venta otra propiedad

Del mismo modo, Sergio Rico y Alba Silva también han optado por poner a la venta otra casa que tienen en la misma urbanización sevillana. La pareja dispone de otras propiedades inmobiliarias, entre ellas una vivienda en Montequinto, en Dos Hermanas, que tiene alquilada, un edificio con apartamentos vacacionales y una propiedad en El Rocío, en Almonte (Huelva). También cuenta con otra casa en Madrid.

Por el momento, su prioridad pasa por recuperar la tranquilidad y proteger a sus hijos después de una experiencia que ha cambiado sus planes inmediatos. La posibilidad de abandonar definitivamente el chalé en el que se produjo el robo refleja hasta qué punto el asalto ha condicionado su vida.

En paralelo, el futuro profesional del guardameta también podría abrir una nueva etapa. En los últimos días han surgido informaciones sobre el interés de la Juventus en incorporarlo en el mercado de enero, una posibilidad que le permitiría regresar al fútbol europeo después de su etapa en el Al-Gharafa catarí.