Paddy Noarbe, mujer de Marcos Llorente: "Estoy con él desde los 16 años, le conocí siendo virgen y ha sido mi única relación"

La creadora de contenido ha asegurado que usar anticonceptivos le provocó mucho acné y ha mandado un mensaje a través de las redes sociales para defender que las mujeres no deben tener toda la responsabilidad en este tema

Paddy Noarbe, mujer de Marcos Llorente, no ha tenido ningún reparo a la hora de confesar ciertas intimidades y también su pasado con el futbolista del Atlético de Madrid con el que lleva prácticamente toda la vida. La creadora de contenido ha aprovechado las preguntas de sus seguidores para dejar claro que lleva toda la vida con su actual marido, que no ha tenido relaciones sexuales con otra personas y ha defendido que las mujeres no deben tener toda la responsabilidad a la hora de tomar medidas anticonceptivas.

Una de las primeras respuestas que ha dado Paddy Noarbe, que actualmente tiene 30 años, es que lleva 14 años de relación con Marcos Llorente y que eso ha provocado que no se haya acostado con otro hombre. "Estoy con mi marido desde los 16 años, le conocí siendo virgen y ha sido mi única relación".

Paddy Noarbe defiende que las mujeres no asuman toda la responsabilidad a la hora de tomar medidas anticonceptivas

Paddy Noarbe también ha desvelado que actualmente no usa ningún método anticonceptivo cuando tiene relaciones íntimas con Marcos Llorente ya que cuando las consumió le produjo cambios en su cuerpo. "Yo también caí en la trampa de los anticonceptivos durante un tiempo y sufrí un acné tremendo, entre otros".

La creadora de contenido ha defendido, a través de la red social Instagram, que las mujeres no deben asumir toda la responsabilidad en esta materia. "Me parece increíble que gran parte de la responsabilidad anticonceptiva siga recayendo sobre nuestro cuerpo y nuestras hormonas".

Marcos Llorente y Paddy Noarbe, muy enamorados

Marcos Llorente, futbolista del Atlético de Madrid, y Paddy Noarbe, creadora de contenido, tienen una relación bastante estable y están muy enamorados.

Los dos tienen una hija, llamada Amor, en común que ha sido una de las mayores alegrías de su vida tal y como ha confirmado la propia Paddy Noarbe no hace mucho. "Nos despertamos un poco antes del amanecer, doy el pecho a mi hija y escribo en un diario de cinco minutos de agradecimiento, valorando las pequeñas cosas".

Marcos Llorente y Paddy Noarbe mantienen una relación desde 2013, cuando se conocieron en el instituto en Las Rozas, Madrid. Lo que comenzó como una amistad durante la adolescencia se convirtió en una historia de amor que ha ido creciendo a lo largo de los años. La pareja se comprometió en el año 2021 y terminó casándose en el año 2023. Desde entonces no paran de demostrar que está muy felices y que no piensan en separarse.

De hecho, ambos comparten también el estilo de vida de Marcos Llorente, que a veces ha sido bastante criticado por compartirlo a través de sus redes sociales. "Cuidamos nuestros ritmos circadianos, comemos carnes, pescados y huevos de animales bien alimentados, y el resto lo basamos en alimentos ecológicos, de temporada y de cercanía", señaló Paddy Noarbe que se gana la vida a través del contenido que genera a través de las diferentes plataformas de redes sociales en donde tiene acuerdos con diferentes marcas comerciales.