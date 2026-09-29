Paddy, mujer de Marcos Llorente: "Nos despertamos antes del amanecer, doy el pecho a mi hija y escribo en un diario de cinco minutos de agradecimiento"

La pareja del futbolista del Atlético de Madrid se descubre en una interesante entrevista donde revela su día a día, como está llevando la maternidad y las cosas que verdaderamente importan en su vida

Paddy Noarbe tiene 30 años y es la mujer de Marcos Llorente. La empresaria conoció al futbolista con 16 años y a día de hoy son una de las parejas más seguidas en redes sociales y también queridas. Se casaron en 2023 y dos años más tarde, en 2025, tuvieron a su primera hija, Amor, a la que le dedican todo el tiempo del mundo.

Marcos Llorente está acostumbrado a ser el foco de muchas noticias tanto por sus actuaciones dentro del terreno de juego como por sus pensamientos y forma de ver la vida fuera de ellos, pero ahora ha sido Paddy la que nos ha sorprendido con una entrevista en LOC, donde nos revela detalles desconocidos de su vida y su día a día.

"Nací en Oxford, soy la pequeña de cuatro hermanas y estudié el doble grado de Derecho y ADE. De forma paralela a la carrera, fui interesándome cada vez más por la formación en nutrición, entrenamiento y psicología, que es el ámbito en el que finalmente emprendí", explica en su charla con La Otra Crónica.

Aunque más allá de lo estrictamente laboral, Paddy, así como Llorente, dan prioridad a otro tipo de cosas en la vida, como "el bienestar en todas sus formas: el emocional, el físico y el espiritual". "Dejándonos de currículums, diría que soy una buscadora de equilibrio, de sentido y de belleza en las pequeñas cosas", añade.

Y esta filosofía de vida la intenta aplicar en todos los aspectos de su vida, laboral y familiar. "Creo que eso ha ido marcando todo lo que hago, desde mi trabajo hasta mi maternidad. Soy una cursi, pero también tengo mucho sentido del humor y un don especial para reírme de mí misma, lo cual, sinceramente, me ha salvado muchas veces", asegura.

Su rutina de alimentación y bienestar

Además de empresaria, Paddy es creadora de contenido y entrenadora personal, y fundó Paddyness, una plataforma de entrenamiento y nutricional personal online, por lo que en casa hay bastante concienciación sobre la alimentación y el deporte. "Creo que la clave está en adaptar lo saludable a tu propia vida, y no al revés", reconoce Paddy.

Aunque también sabe la mujer de Marcos Llorente que sus rutinas diarias están envueltas en escepticismo por parte de mucha gente, que realmente no cree en los beneficios de lo que ellos defienden. "Cuidamos nuestros ritmos circadianos, comemos carnes, pescados y huevos de animales bien alimentados, y el resto lo basamos en alimentos ecológicos, de temporada y de cercanía", explica.

Una de las cosas que nunca se pierde el futbolista del Atlético de Madrid es ver el amanecer, algo que permite "la conexión con la naturaleza, el descanso y los hábitos que devuelven el equilibrio" aunque "siempre con flexibilidad y sentido común".

La maternidad ha cambiado sus prioridades

Ahora, con la pequeña Amor en casa, los hábitos se han ido modificando. "En cuanto a hábitos, siempre están estos tres: movimiento, presencia y gratitud. Y, por supuesto, un toque de estoicismo", añade, para luego explicar su día a día: "Nos despertamos un poco antes del amanecer, doy el pecho a mi hija y escribo en un diario de cinco minutos de agradecimiento, valorando las pequeñas cosas".

En cuanto a su hija, defiende su decisión no llevarla a un centro de educación infantil: "No la llevo a la escuela infantil y, desde el principio, he creado una rutina diaria muy cuidada para fomentar el apego seguro y el orden".

Marcos Llorente y Paddy Noarbe: una historia de amor que comenzó en la adolescencia

Marcos Llorente y Paddy Noarbe mantienen una relación desde 2013, cuando se conocieron en el instituto en Las Rozas, Madrid. Lo que comenzó como una amistad durante la adolescencia se convirtió en una historia de amor que ha ido creciendo a lo largo de los años, acompañándolos en sus respectivas trayectorias personales y profesionales.

Tras ocho años de noviazgo, en 2021 el futbolista le pidió matrimonio a Paddy en el estadio del Atlético de Madrid, en una sorpresa muy especial. Dos años después, el 30 de junio de 2023, la pareja se dio el "sí, quiero" en una ceremonia celebrada en La Fortaleza, Mallorca, coincidiendo con el décimo aniversario de su primer beso.

En febrero de 2025, ambos dieron un nuevo paso en su vida en común con el nacimiento de su primera hija, Amor, que supuso el comienzo de una nueva etapa como padres. Desde entonces, la pareja ha compartido algunos momentos de su vida familiar, consolidando una relación que comenzó hace más de una década y que ha evolucionado desde el noviazgo hasta la formación de una familia.