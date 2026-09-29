España - Croacia: alineaciones, horario y dónde ver hoy en TV el partido de la Nations League

España y Croacia se miden este martes en el Ramón Sánchez-Pizjuán con el liderato del grupo A3 de la Nations League en juego. Ambos llegan con tres puntos tras ganar en su debut, por lo que un nuevo triunfo dejaría a uno de los dos al frente de la clasificación

España vuelve a Sevilla después de comenzar la defensa de su corona mundial con una victoria de prestigio en Wembley. La selección de Luis de la Fuente se impuso a Inglaterra por 2-3 en su estreno en la Nations League y ahora afronta en el Ramón Sánchez-Pizjuán una segunda prueba ante Croacia, que también arrancó la competición con triunfo frente a la República Checa.

El encuentro puede marcar el rumbo del grupo A3. Los dos combinados llegan con tres puntos, por lo que el duelo en Nervión pondrá en juego algo más que una nueva victoria: el liderato de la clasificación. La selección española afronta así su primer partido como local después de conquistar el Mundial de 2026. Sevilla será el escenario de un encuentro en el que La Roja quiere prolongar su buen inicio y dar otro paso hacia un nuevo título.

¿Cuándo juega España contra Croacia?

El partido entre España y Croacia, correspondiente a la segunda jornada del grupo A3 de la UEFA Nations League, se disputará este martes 29 de septiembre.El balón comenzará a rodar a las 20:45 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El encuentro llega después de que España derrotara a Inglaterra en Wembley y Croacia hiciera lo propio ante la República Checa. Con ambos equipos empatados a tres puntos, el resultado puede dejar a uno de los dos en una posición privilegiada al frente del grupo.

Dónde ver España-Croacia en directo por televisión

El encuentro podrá seguirse gratis y en abierto a través de La 1 de RTVE, que cuenta con los derechos de los partidos de la selección española en la Nations League. En ESTADIO Deportivo podrás vivirlo en directo.

Además de la emisión televisiva, el partido también podrá seguirse online y en directo a través de las plataformas digitales de RTVE, por lo que los aficionados podrán verlo desde dispositivos como teléfonos móviles, tabletas u ordenadores. Para quienes no puedan estar pendientes de la retransmisión, también habrá seguimiento radiofónico del encuentro en las principales emisoras deportivas y generalistas.

El Sánchez-Pizjuán, escenario del primer partido en España tras el Mundial

El Ramón Sánchez-Pizjuán será el punto de encuentro de una selección que regresa a casa después de su histórico triunfo en el Mundial. El estadio sevillano, inaugurado en 1958, cuenta con capacidad para más de 43.000 espectadores y apunta a vivir una noche especial con La Roja. Será, además, una nueva oportunidad para que España continúe con la dinámica iniciada en Wembley. Croacia, sin embargo, llega con los mismos tres puntos y con la posibilidad de arrebatarle el liderato del grupo.

La UEFA ha designado al neerlandés Serdar Gözübüyük como árbitro principal del encuentro. El colegiado estará acompañado en el VAR por su compatriota Pol van Boekel. Ambos serán los encargados de supervisar las acciones polémicas que puedan producirse durante el encuentro, en una cita que puede resultar determinante para definir las posiciones del grupo A3.

Alineaciones Posibles

España: Unai Simón; Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Luka Modrić, Mateo Kovačić; Luka Sučić, Petar Sučić, Mario Pašalić; Ante Budimir.