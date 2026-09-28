Fabián se apunta a la batalla del Balón de Oro a su manera: "Se trata de reconocer el trabajo"

El centrocampista del PSG reivindica el valor de una temporada en la que ha conquistado los principales títulos y pone el rendimiento colectivo por delante de cualquier reconocimiento individual

Fabián Ruiz ha puesto voz al vestuario de la selección española antes del compromiso internacional que vivirá España en Sevilla y lo ha hecho con el Balón de Oro como uno de los asuntos principales.

El centrocampista del PSG reconoce que le haría ilusión recibir un reconocimiento individual después de un año especialmente exitoso, aunque rechaza plantearlo como una campaña personal. El futbolista sevillano también ha hablado de su impresionante racha con España, de su relación con Pedri y de la posibilidad de alcanzar el registro de Carlos Marchena.

"No se trata de hacer campaña"

Fabián no escondió que el Balón de Oro es un premio que le atrae, aunque quiso marcar distancias con cualquier estrategia para intentar conseguirlo. Para el jugador del PSG, la clave está en que el rendimiento de los candidatos sea reconocido. "No se trata de hacer campaña, se trata de reconocer tu trabajo. He tenido un gran año ganando las competiciones más importantes. Cuando lo hacéis bien y vendéis muchos periódicos queréis que se reconozca. Nosotros lo mismo", explicó.

El centrocampista español insistió en que le hace ilusión estar entre los jugadores que pueden aspirar a un premio de esa dimensión. "A todos nos gusta. He tenido un grandísimo año y he ganado muchas cosas", recordó.

Su discurso, en cualquier caso, volvió a situar al colectivo por delante de cualquier éxito personal. "Creo que aparte de ser un gran equipo también tenemos grandes jugadores. Las dos son la clave. Miramos más por lo colectivo que por lo individual. Ojalá poder seguir así", apuntó.

A un paso de un registro histórico

Fabián también habló de una de las estadísticas que mejor reflejan su trayectoria reciente con la selección española. El futbolista suma ya 51 partidos consecutivos sin conocer la derrota y se acerca al registro de Carlos Marchena, que alcanzó los 57 encuentros invicto con España.

El jugador reconoció que ni siquiera era consciente de lo cerca que estaba del récord hasta poco antes de comparecer ante los medios. "No sabía hasta hace un rato que estoy cerca de Marchena. Siempre es bonito. Sobre todo lo de no perder. Ojalá poderlo superar. Querrá decir que nos hemos llevado mucho tiempo sin perder", explicó.

Fabián tampoco quiso establecer comparaciones entre la actual generación y la selección que conquistó el Mundial de Sudáfrica en 2010. "No me gusta comparar. Estamos haciendo algo bonito. Ojalá podamos repetir lo que hicieron ellos", afirmó. Y volvió a insistir en su mensaje primando el valor del conjunto por encima del talento individual. "Lo importante es el equipo".

Su relación con Pedri

Otro de los asuntos sobre los que fue preguntado fue su relación con Pedri, con quien comparte posición y que en esta concentración ha tenido que asumir un papel diferente al habitual. Fabián evitó alimentar cualquier debate individual y destacó la buena sintonía que mantiene con el futbolista del FC Barcelona. "La relación es magnífica. Sabemos que lo importante es el colectivo. Estamos aquí para ayudar. Estoy agradecido por la confianza. Para jugar tengo que estar al 100%", explicó.

En la misma línea, dejó claro que el objetivo pasa por aprovechar las oportunidades que conceda Luis de la Fuente, independientemente del papel que tenga cada jugador. "Lo importante es el equipo. Estamos aquí para ayudar. Agradecido por la confianza. Intentar jugar lo máximo posible o ayudar desde fuera", añadió.

Elogios para Modric

Fabián también tuvo palabras de reconocimiento para Luka Modric, uno de los grandes referentes de Croacia y del fútbol internacional. El centrocampista español destacó especialmente la capacidad del veterano jugador para mantener el control del balón. "Es de esos jugadores a los que gusta ver en el terreno de juego. No pierde una pelota. Un centrocampista tremendo", aseguró.

Sobre Kovacic, otro de los futbolistas croatas que España tendrá enfrente, también dejó un aviso. "Todo el mundo sabe lo bueno que es. Lo ha demostrado en todos los equipos que ha ido. Tiene una grandísima calidad. Es un jugador a tener en cuenta porque sabemos el peligro que nos puede crear. Es muy difícil quitarle la pelota".