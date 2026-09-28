La Banda Centuria Macarena protagonizará la gran sorpresa para el España-Croacia en el Sánchez-Pizjuán

ESTADIO Deportivo ha podido conocer, a través de la megafonía del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, que será la Banda de Cornetas y Tambores de la Centuria Macarena la que interprete el himno español

La ciudad de Sevilla ya se prepara para acoger uno de los eventos más importantes de la agenda deportiva en, mínimo, mucho tiempo. La Selección Española desembarca en la capital hispalense tras ganar la segunda estrella en tierras estadounidenses. Una efeméride que, sin lugar a duda, tiene lugar de celebración en la capital de Andalucía. Una fecha más que importante, ya que por todo es sabido de la calor que transmite esta ciudad cada vez que el combinado nacional pone sus pies en la misma. Mucha es la expectación por poder ver el estreno de esa estrella en tierra española, ya pudiendo ganar en el primer partido con la misma.

Ahora será el Ramón Sánchez-Pizjuán el escenario para poder estrenarla ya en su país. A las 20:45, Croacia se tendrá que enfrentar a un ambiente que se prevé histórico en la ciudad de Sevilla. En pocas horas se acabaron las entradas para este evento, y es que los aficionados tienen ganas de poder ver a los nuevos campeones del mundo. Hay expectación en el hotel de concentración, y también lo hay para poder ver a todas las estrellas que fueron capaz de conquistar Estados Unidos en el pasado verano.

Varias son las sorpresas que tiene preparada la Selección para este momento y es que, en un partido de esta magnitud, cada detalle es medido al milímetro. El Ramón Sánchez-Pizjuán, como ya se ha visto en el entrenamiento de la Selección de Croacia, ya se encuentra completamente engalanada. Y, a la hora del himno, todo apunta a que habrá una sorpresa que conquistará a la ciudad de Sevilla.

Antes de la rueda de prensa previa al encuentro de mañana, donde también ha comparecido Fabián Ruiz como actor protagonista por figura importante de la ciudad, se han realizado las correspondientes pruebas de sonido ya habituales en los encuentros. En la prueba de los himnos, una vez que sonó el visitante, saltó la sorpresa entre los presentes. La megafonía del estadio anunció que la banda Centuria Macarena será la encargada de tocar el himno español. De hecho, se escuchó una pequeña prueba de sonido que sirvió para poder medir el buen nivel que se espera para este gran momento. Un hecho que se espera emocionante, y más en una ciudad tan mariana como es Sevilla.

En los últimos tiempos, ya es más que habitual que las bandas con protagonismo de la Semana Santa sevillana tengan presencias en actos que no son relacionados con este ámbito. Ya se vio tanto en el evento de Netflix como en la Velada de Ibai Llanos, contando estas con la presencia de estas importantes bandas de la ciudad de Sevilla. Ahora se da un paso más y es que, en este caso, una de las bandas más icónicas de la Semana Santa podrá ser imagen en el mundo entero. Es habitual que se hable de esta festividad en muchos rincones de Europa, pero cada momento es oro para poder exportar un cachito de lo que es la cultura andaluza.