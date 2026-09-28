Slaven Bilić, seleccionador de Croacia: "La Selección Española, en 2012, tenía más tiki taka; pero no a Lamine Yamal"

La selección de Croacia ya ha realizado su entrenamiento en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aprovechando el seleccionador croata para alabar a la Selección Española, aunque dejando una curiosa comparación entre las generaciones

Sevilla ya se prepara para acoger un nuevo duelo de la Selección Española. Es cierto que ya es algo incluso habitual para el equipo de Luis de la Fuente, que ve en la capital hispalense su talismán para los partidos importantes. Y es por ello que, para poder encauzar bien el comienzo de la Nations League, ha decidido que sea el Ramón Sánchez-Pizjuán su feudo de oro. El estadio sevillista será el que acoja este duelo frente a la selección croata, un partido importante para poder seguir con esas buenas sensaciones que el equipo ya dejó en su encuentro en el estadio de Wembley.

A la espera de que España llega a Sevilla, que lo hará en los próximos instantes, la selección de Croacia ya se encuentra en Andalucía. Llegaron en la tarde del pasado domingo a la capital y, en la tarde de este lunes, se encuentran ya entrenando en el estadio sevillista. Los focos han ido a parar, como era más que previsible, a Luka Modric. El ex del Real Madrid ha regresado a España en esta Nations League, todo ello mientras se encuentra con el AC Milán jugando a las órdenes de Amorim. Nunca se sabe cuando puede ser la última oportunidad de poder ver a un Balón de Oro sobre el césped, por lo que muchos también tienen ese aliciente.

La curiosa opinión del seleccionador sobre España

En la previa del encuentro, tanto el seleccionador como Mateo Kovacic han atendido a los medios de comunicación antes de realizar esa sesión de entrenamiento. Slaven Bilic, actual entrenador de Croacia, ha dejado una curiosa comparación acerca de la Selección de 2010 y la actual. Ha sido cuestionado cuál es la mejor generación, y lo tiene muy claro. "Esa Selección también fue campeona del Mundo y campeona de Europa. El centro del campo es parecido, unos les gustan los azules y otros les gustan los rojos. A la de 2012, cuando jugábamos contra ellos, no tenía a Lamine Yamal, no tenía esa velocidad. Ellos eran más tiki taka y ahora estos chicos juegan tiki taka, pero a la vez juegan con transiciones y con posesión. Aquel equipo no recuerdo mucho, que tenían las transiciones como tiene este, pero ahora con Lamine Yamal", declaró sobre ello.

"España va a jugar así y como campeón del mundo tiene la obligación de jugar así y es su primer partido en casa después de ganar el Mundial. Es la Liga de las Naciones. Yo creo que el rival es también bueno para ellos y no dudo que ellos jugarán bien y no tengo ninguna ilusión de que se van a relajar, pero tampoco vamos a entender esto como solamente engrandecer su celebración. Nosotros tenemos una tarea increíblemente difícil, pero por otra parte no hay mayor privilegio para un jugador que es bueno y realmente nuestros jugadores son buenos".

Kovacic, emocionado sobre España pero sin mojarse sobre el Balón de Oro

El centrocampista croata, en la rueda de prensa, ha hablado ante los medios y ha comentado acerca de su opinión sobre la Selección. "He disfrutado mucho viendo a España con Busquets, Xavi, Iniesta... Las dos son muy buenas. Ahora está Pedri, Yamal... Disfruto mucho del fútbol que juega España, pero mañana intentaremos centrarnos en nuestro juego. Se puede interrumpir. Siempre queremos ganar, pero intentaremos hacer nuestro juego. Mañana nos espera un partido difícil, pero con un ambiente fantástico".

A la pregunta de ESTADIO Deportivo acerca del Balón de Oro, no ha querido mojarse. "Es muy difícil elegir. Hay muchos buenos jugadores y yo prefiero hablar del equipo. No tengo una opinión concreta".