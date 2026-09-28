Cristiano Ronaldo y Portugal, divorcio a la vista: "Hablaré con él, porque la selección es la selección"

El astro portugués se marchó con un cabreo tremendo tras no jugar ni un solo minuto frente a Noruega. Su seleccionador ha explicado lo ocurrido y, al final, los aficionados lusos acabaron siendo los perjudicados

Hay jugadores que no saben retirarse a tiempo y otros que saben perfectamente cuando han tocado techo y lo hacen en el momento oportuno. Y el caso de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa va ya camino de tener un final oscuro y triste.

Mientras Messi ha conseguido un Mundial y la disputa de otra final mundialista antes de colgar la albiceleste, el astro portugués sigue empeñado en seguir vistiendo la elástica de Portugal a toda costa. Y al seleccionador Jorge Jesús ya le ha costado el primer disgusto.

Fue ante Noruega, donde un desalentador partido del portero Orjan Nyland, clave en la derrota por su inestabilidad y sus errores, dio muchas facilidades al equipo luso para obtener la victoria (1-2). El triunfo en Oslo, el segundo tras el logrado contra Gales, deja como líder en solitario del grupo al combinado portugués. Pero hubo una nota negativa, el cabreo monumental que pilló Cristiano Ronaldo.

El atacante abandonó el terreno de juego con rostro muy serio y sin saludar a los miles de aficionados que le reclamaban una foto o un autógrafo. Y el motivo no fue otro que la decisión de su seleccionador de no darle ni un solo minutos frente al equipo nórdico.

Era la primera vez que se quedaba sin jugar en un partido de Portugal desde la Eurocopa de 2008 (ante Suiza), donde la decisión se debió a una cuestión física, ya que Portugal ya estaba clasificada.

Jorge Jesús optó esta vez por sentar en el banquillo al exjugador madridista y, a pesar de que realizó cinco cambios (Vitinha, Leao, Neves, Trincao y Bernardo Silva), Cristiano no pisó el césped del Ullevaal Stadion.

Al finalizar el partido, el seleccionador lo explicó todo: "Estaba pensando en Cristiano para que entrara, incluso había acordado con él que jugara la última media hora. Pero luego el partido dicta otras cosas. Sentí que no era el momento adecuado para meterlo. Tiene 41 años, no 20 y todavía quedan dos partidos más pero no fue para protegerlo físicamente. Estaba listo”.

Y lo peor de todo, es lo que le ilusionó porque le mandó a calentar, pero finalmente no entró. Una vez que regresó al banquillo, todas las cámaras estuvieron apuntándole y, tras pitar el árbitro el final, se fue rápidamente al túnel.

“¿Cristiano Ronaldo no saludó a los aficionados? Voy a hablar con él. La selección es la selección. No podría explicar por qué no lo hizo. Voy a hablarlo con él", recalcó Jorge Jesús en rueda de prensa posterior al encuentro.

En este sentido, el preparador luso confía en poder recuperar la relación con la estrella portuguesa en esta semana de competición. Aunque tiene claro que no le temblará el pulso si lo tiene que hacer otra vez: “Aún quedan dos partidos, pero no fue para protegerlo físicamente, porque estaba en condiciones de jugar todo el tiempo que yo quisiera. Quizás ahora, contra Dinamarca, juegue”.

Cabe recordar que, ante Gales, fue titular pero fue el primer cambio junto con Neves, en el minuto 67. Cristiano Ronaldo podría tener los días contados en la selección portuguesa. Divorcio a la vista.