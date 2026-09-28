La selección española femenina sub 20 recupera el trono mundial y pone de relieve el dominio del fútbol español

Las chicas de David Aznar vencieron a Corea del Norte, que defendían título, en la tanda de penaltis donde Laia López paró dos penas máximas; la sub 20 femenina se une a las dos absolutas como vigentes campeones del mundo

La selección española femenina sub 20 ha recuperado el trono mundial que perdió hace tan solo dos años y de nuevo es campeona del mundo tras vencer a Corea del Norte, que defendía el título conseguido en 2024 en Colombia ante Japón, pero la portera española Laia López lo impidió con una gran actuación en la tanda de penaltis atajando dos de los cinco que le lanzaron.

De esta forma la selección sub 20 femenina se una a la absoluta, también campeona del mundo en 2023 y de la Nations League en 2025, y a la masculina absoluta, vigente campeona de Europa y campeona del mundo también hace tan solo un par de meses en Nueva York. Además, en categorías inferiores también puede presumir España de ser campeona olímpica en categoría masculina, así como campeones de Europa sub 19 tanto en masculino como femenino, lo que demuestra el gran estado de forma del fútbol nacional tanto en el presente como para el futuro.

España, bicampeona del mundo sub 20

La selección española femenina conquistó este domingo su segundo Mundial sub 20 al derrotar a Corea del Norte en la tanda de penaltis (4-3), después de un empate sin goles en los 120 minutos de juego. Laia López se convirtió en la gran protagonista de la final al detener dos lanzamientos y asegurar el título, que España ya había conseguido en 2022. De esta manera, el combinado español se tomó la revancha de la final sub 17 perdida ante las norcoreanas en 2024.

El encuentro enfrentó a las dos últimas campeonas de la categoría, ambas invictas y con seis victorias en el torneo. España llegaba con 21 goles a favor y solo uno en contra, mientras que Corea del Norte, defensora del título, había marcado 16 tantos sin encajar ninguno.

Desde el inicio, las norcoreanas plantearon una defensa adelantada que dificultó el juego español. La Rojita intentó aprovechar los espacios con balones largos y velocidad, y dispuso de una primera ocasión clara cuando Alba Cerrato se plantó ante la portera Pak Ju Gyong, que detuvo su remate. Sin embargo, la presión asiática obligó a España a buscar alternativas por el centro.

Antes del descanso, Corea del Norte también tuvo una oportunidad peligrosa con Ho Kyong, que estuvo cerca de marcar tras un error defensivo español, pero Laia López evitó el gol con una gran intervención.

La portera norcoreana, protagonista hasta la prórroga

En la segunda parte, España mejoró, dominó la posesión y obligó a su rival a replegarse cerca de su área. Con el paso de los minutos, el encuentro ganó intensidad y ambos equipos dispusieron de ocasiones. Sin embargo, Pak Ju Gyong se convirtió en un muro infranqueable, deteniendo varios remates de Rosalía Domínguez y Pau Comendador.

El empate se mantuvo durante el tiempo reglamentario y la prórroga, en la que el cansancio redujo las ocasiones. España tuvo una última oportunidad clara con Marisa García, pero la guardameta norcoreana volvió a imponerse.

La final se decidió finalmente en la tanda de penaltis. Marisa García, Celia Segura, Carla Julià y Daniela Agote transformaron sus lanzamientos para España, mientras que Laia López detuvo los disparos de Choe Yon A y Pak Ok I. Con un resultado de 4-3, España levantó su segundo título mundial sub 20 y cerró una final marcada por la igualdad, la resistencia defensiva y las grandes actuaciones de ambas porteras.

- Ficha técnica:España: Laia López; Noe Bejarano, Silvia Cristóbal, Aïcha Camara, Noa Jiménez; Cristina Librán (Elene Gurtubay, min. 72), Irune Dorado, Ainoa Gómez (Celia Segura, min. 81): Pau Comendador (Marisa García, min. 91), Alba Cerrato (Daniela Agote, min. 72) y Rosalía Domínguez (Carla Julia, min. 91).Corea del Norte: Pak Ju Gyong; Ri Ye Gyong, Ri Kuk Hyang, Jong Pok Yong, Choe Chong Gum; Ro Un Hyang; Choe Rim Jong, So Ryu Gyong (Pak Il Sim, min. 87), Kang Ryu Mi (Choe Yon A, min. 63), Jon Il Chong; y Pak Ok I (Ho Kyong, min. 37).Penaltis: 0-1: Ho Kyong; 1-1: Marisa García; 1-1: Choe Yon A, para Laia López; 2-1: Celia Segura; 2-2: Ri Pom; 3-2: Carla Julia; 3-3: Jon Il Chong; 4-3: Daniela Agote; 4-3: Pak Ok I, para Laia López.Árbitra: Fernanda Antunes (Brasil). Mostró cartulina amarilla a Ainoa Gómez (min. 75) por parte de España.Incidencias: Final del Mundial Sub-20 femenino disputado en el Estadio Municipal Wladyslaw Król de Lodz (Polonia) ante cerca de 12.000 espectadores.