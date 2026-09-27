Aitana Bonmatí, estrella de la Selección Española: "Yo tengo 28 años y aún no sé si quiero ser madre"

La futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española ha hablado recientemente sobre su carrera deportiva y también ha dado su opinión sobre la polémica surgida por la iniciativa impulsada por la RFEF la cual financiará la congelación y el mantenimiento de óvulos de las jugadoras del combinado nacional

Aitana Bonmatí, futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española, no está atravesando sus mejores momentos porque la centrocampista ha decidido parar para recuperarse completamente de una lesión en su pierna izquierda, concretamente fractura transindesmal del peroné a la altura del tobillo. Aitana ha aprovechado el parón para habar acerca de su carrera deportiva y el futuro, tanto dentro como fuera del campo, ya que también ha dado su opinión acerca de la iniciativa de la RFEF que va a ayudar a las futbolistas a congelar sus óvulos para que puedan ser madres.

Aitana Bonmatí da su opinión sobre la congelación de óvulos

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) financiará la congelación y el mantenimiento de óvulos a las jugadoras de la Selección Española, de fútbol sala y a las árbitras de Primera división con el objetivo de permitir a las deportistas compaginar la alta competición y su ventaja biológica ideal para ser madres.

Una iniciativa que no ha gustado a alguna que otra deportista como es el caso de Ana Peleteiro, atleta de triple salto, quien no está de acuerdo con ella. "Y si una medida que nos están vendiendo como feminista fuera en realidad profundamente machista?", afirmó la gallega a través de sus redes sociales hace unas semanas.

Aitana Bonmatí ha dado su opinión al respecto en una entrevista que ha concedido a Marca recientemente. "A todo se le saca el lado negativo... Yo tengo 28 años y aún no sé si quiero ser madre, pero lo veo como una buena forma de poder serlo en el futuro".

Aitana Bonmatí: el Mundial, la Liga F y su recuperación

Por otro lado, Aitana Bonmatí ha asegurado que no va a arriesgar lo más mínimo y que sólo piensa en recuperarse lo mejor posible de su actual lesión. "Depende del dolor, que hasta ahora es limitante. Llevo meses con trabajo específico para regresar de una manera óptima. Quiero volver bien y tener una vida sana".

Con contrato hasta el 30 de junio de 2028 con el FC Barcelona, la centrocampista no piensa en marcharse. "Ahora mismo no. Me ilusiona jugar en el Barça y el proyecto que tiene el club. Mi objetivo es volver a jugar a mi máximo nivel y es lo que ocupa el cien por cien de mi cabeza".

Aitana Bonmatí también ha reflexionado sobre la marcha de futbolistas del la Liga F: "Creo que hay competiciones más atractivas y las jugadoras lo están detectando. Sólo hay que ver cuántas se van cada año, sobre todo a la Liga inglesa. Para mí no hemos llegado a ser una Liga referente y estamos lejos de ello. Creo que hay que ser realistas y objetivos, que no cuesta nada, admitirlo y a partir de ahí que cada uno se haga responsable de lo que pueda hacer para cambiarlo".

Finalmente, por ahora ha dicho que no piensa en el Mundial de Brasil que se disputa en el verano de 2027 y en donde España defiende título. "Un Mundial es una competición muy intensa donde entran en juego muchos factores. Defender título es muy complicado, pero tenemos equipo para ello. Me gustaría igualar a la selección masculina y llevar dos estrellas en el escudo".