Partidos de fútbol hoy | Horarios, canales y dónde ver en televisión en España

Consulta los partidos de la UEFA Nations League y de LaLiga Hypermotion del domingo 27 de septiembre, los horarios y los canales de televisión donde se podrán ver en España

El domingo 27 de septiembre llega cargado de fútbol internacional y nacional. La primera jornada de la UEFA Nations League 2026/27 continúa con ocho encuentros, mientras que la LaLiga Hypermotion también entra en escena con cinco partidos más de la séptima jornada. La atención estará especialmente puesta en la Liga A de la Nations League, donde se disputarán dos auténticos partidazos: Noruega-Portugal y Alemania-Grecia. Además, habrá encuentros de la Liga B, la Liga C y de la Liga D.

Noruega-Portugal, el gran partido de la jornada

El gran duelo de la jornada en la máxima categoría será el Noruega-Portugal, correspondiente al Grupo A4. El conjunto nórdico afronta una nueva etapa en la UEFA Nations League tras ganar en la primera jornada a Dinamarca y ser la gran sorpresa del pasado mundial. Portugal, por su parte, volverá a luchar por ganar este título tras el cosechado en 2025. Tratándose de la más laureada en la corta historia de esta competición es junto a España una de las favoritas para estar en la final de nuevo. El encuentro se disputará a las 20:45 horas.

A la misma hora tendrá lugar otro de los grandes encuentros del día: el Alemania-Grecias, correspondiente al Grupo A2. Alemania comenzó con tropiezo su nuevo camino con Klopp en el banquillo al empatar ante Países Bajos, en frente estará la selección helénica con un cambio generacional que tiene buena pinta. Su primer partido lo ganaron ante Serbia y llegan como líderes tras la primera jornada.

Todos los partidos del domingo 27 de septiembre en la Nations League

La jornada internacional arrancará a las 15:00 horas con un encuentro. Lituania se enfrentará a Azerbaiyán en la Liga D.

Durante la jornada también se disputarán los otros siete partidos:

Austria - Kosovo

Serbia - Países Bajos

Dinamarca - Gales

Gibraltar - Andorra

Israel - Irlanda

Alemania - Grecia

Noruega - Portugal

¿Dónde ver la Nations League en España?

Todos los partidos se podrán ver por DAZN. La plataforma de streaming emitirá los ochco partidos ya que tiene los derechos de la competición para esta edición 26/27. Solo se podrá seguir en abierto un partido en España, el Noruega-Portugal. El partido ante Inglaterra se podrá ver en La 1 y en RTV Play.

Duelo por el ascenso y un gran derbi en la jornada 7 de LaLiga Hypermotion este domingo

El fútbol internacional compartirá protagonismo con LaLiga Hypermotion, que este domingo continua con su séptima jornada. Hasta cinco encuentros de Segunda División programados para el domingo, serán:

Real Valladolid - Córdoba CF

Mallorca - Almería

Burgos - Eldense

Eibar - Las Palmas

Real Oviedo - Real Sporting

Todos los encuentros se podrán seguir a través de LALIGA TV Hypermotion tanto en Movistar + como en DAZN.