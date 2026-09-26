Luis de la Fuente, seleccionador de España, saca la cara por Ferran: "De eso no hay dudas"

El técnico de la Selección española valoró el triunfo de los suyos en un partido en el que consideró que lo dominó durante gran parte del mismo

La Selección española estrenaba este sábado su segunda estrella de campeón del mundo y lo hacía en la cuna del fútbol en un estadio como el de Wembley. No lo puso sencillo Inglaterra aunque la Roja empezó ganando con un gol muy rápido de Lamine Yamal cuando no se habían cumplido los dos primeros minutos de partido.

Después del tanto de Lamine, España tuvo hasta tres ocasiones más, muy claras, pero la falta de acierto de Cucurella y Ferran impidieron ampliar la ventaja. Luego llegó la 'siesta' de España y la remontada de Inglaterra. Lo cambios en el segundo tiempo cambiaron el encuentro y le dieron el primer triunfo a la roja en la Nations League.

Luis de la Fuente defiende a Ferran Torres tras sus fallos

Ferran Torres dispuso de dos grandes ocasiones pero marró ambas. En la rueda de prensa posterior, Luis de la Fuente dejó claro que está satisfecho con el actual delantero del PSG: "Ferran es un goleador, de eso no hay dudas, pero los que tienen muchas ocasiones también fallan muchas. Sino tendríamos goles infinito. Yo estoy encantado con su trabajo, su actitud, su disposición, su rendimiento y en gran medida el trabajo que luego ha aprovechado Mikel, que es otro superclase, pues ha sido en gran medida porque Ferran ha hecho un trabajo de desgaste previo a los centrales".

Luis de la Fuente, crítico con las fases de pérdida de control del juego

Sobre el control del encuentro, Luis de la Fuente solo apuntó a unos minutos durante el primer tiempo en el que el juego estuvo en las manos de Inglaterra: "Hay seis o siete minutos del primer tiempo cuando hemos encajado el primer gol de Inglaterra que han sido verdaderamente minutos de desconexión donde nos podían hacer daño y no hemos sabido combatir esas opciones pero, en líneas generales, el partido ha estado controlado y eso que teníamos en frente a una superpotencia futbolística".

El de Haro también hizo autocrítica de lo sucedido durante el encuentro: "No hemos estado acertados el correr al espacio y ahí es donde hemos decidido jugar de otra manera, tener más el control del balón y el equipo ha empezado a tener el dominio de la situación. Un partido tiene muchos partidos dentro y, quitando esos seis o siete minutos, creo que hemos tenido el partido controlado siempre".

Ferran Torres este sábado ante Inglaterra

La lesión de Eric García

Por último, preguntado por un Eric García que tuvo que dejar su puesto de titular a favor de Marc Pubill tras sentir molestias en el calentamiento, Luis de la Fuente apuntó a que esperarían a hacer más pruebas y no descartó un recambio en caso de que el jugador del Barcelona tenga que dejar la convocatoria de España: "Ha tenido un pequeño problema, no parece nada serio. Valoraremos cuando lleguemos a Madrid si es recuperable, pero siempre que suponga cero riesgo para el futbolista. Ahora no parece nada grave pero no sabemos si en los próximos partidos podrá estar, si no, valoraremos si se incorpora otro nuevo compañero".