Inglaterra 2-3 España: Baena y Oyarzabal rematan la faena de Lamine en Wembley

Lamine Yamal hizo el primero en el minuto dos, empató y remontó Inglaterra en apenas tres minutos con tantos de Gordon y Cucurella en propia puerta. Kane falló un penalti y Álex Baena puso el 2-2 en el 61. Oyarzbabal hizo el 2-3 en el 73

Inglaterra y España se medían este sábado en la primera jornada de la UEFA Nations League, esa de la que la Roja es subcampeona. La última vez que se vieron las caras fue en la final de la Eurocopa 2024 que cayó del lado de España y en la última ocasión en la que se pudo ver a ambas selecciones fue en el Mundial del pasado verano.

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España alzando el título de campeón e Inglaterra terminando como tercera tras superar a Francia en la final de consolación. En Wembley, un estadio mítico del fútbol, Luis de la Fuente tuvo que realizar un cambio antes del comienzo del partido con la salida de Eric García y la entrada de Marc Pubill.

Lamine Yamal marca y Ferran perdona hasta en dos ocasiones

España salió mordiendo y en un fallo defensivo de Inglaterra, Lamine Yamal fue el más listo de la clase para hacer el primero de la noche cuando se disputaban solo dos minutos de partido. Después de ese gol, los primeros 20 primeros minutos de partido fueron de auténtica locura con hasta cuatro ocasiones (incluyendo el gol) para los de Luis de la Fuente. En dos de ellas fue protagonista el delantero del PSG que parecía dejarse la puntería en París y marró dos ocasiones muy claras que podrían haber encarrilado el triunfo de España antes del descanso.

España se duerme e Inglaterra remonta

Cuando España se volcaba sobre la portería de Inglaterra en busca del segundo, un error en la circulación de balón provocó una rápida contra de Inglaterra, acostumbrada a jugar en ese registro. Bellingham se la dio a Gordon y este, con un Unai Simón algo adelantado, hizo el 1-1 en el 37.

Pero ahí no se quedó el adormecimiento de España ya que solo dos minutos después, en el 39, un centro de O'Reily desde la izquierda era mal despejado con Cucurella ya que acabó en un tanto en propia puerta. España, que había dispuesto de las mejores ocasiones en el mejor tiempo, se iba al descanso con un 2-1 un tanto injusto pero en definitiva esto no va de justicia.

Harry Kane falla el tercero desde el punto de penalti

España salió igual o incluso peor de lo que terminó el primer tiempo y eso fue en parte debido a la intensidad que le imprimió Inglaterra desde la vuelta de vestuarios. En uno de los primeros ataques de Inglaterra en el segundo tiempo, Rodri tocó a Bellingham dentro del área y el colegiado, que en primera instancia no pitó, acudió al VAR y terminó cambiando su decisión.

El lanzamiento lo ejecutó Harry Kane para mandarlo al larguero. En el caso de entrar, no hubiese valido ya que el delantero inglés efectuó un doble toque. La acción terminó con libre indirecto para España.

Álex Baena al rescate de España

Inglaterra estaba siendo claramente mejor que una España a la que solo la fortuna le había ayudado para continuar con el 2-1. Fue entonces cuando Luis de la Fuente movió el banquillo para introducir a Baena y Oyarzabal por Nico Williams el desafortunado Ferran Torres.

No tardó mucho Álex Baena en revolucionar el encuentro, primero asistiendo a Lamine Yamal en una acción que se marchó por poco y luego, en el 61, para sacarse un disparo potente que puso el 2-2 cuando peor estaba pasándolo la campeona del mundo.

Oyarzabal le da la razón a Luis de la Fuente con los cambios

No se quedó España en el gol de Álex Baena y parecía que después del 2-2, la Roja se iba recomponiendo. Con un juego más pausado y sin buscar el ataque a las primeras de cambio, una acción en el 73 que empezó con Laporte dándosela a un activo Baena y este se la puso en la frontal a Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad se volvió a reivindicar con un nuevo gol para confirmarse como el mejor delantero de Luis de la Fuente. De ahí al final, España supo contemporizar aunque el arreón final de Inglaterra pudo suponer el 3-3 al final. Unai Simón, que sigue en un gran momento de forma, lo volvió a evitar con una gran parada al disparo de Bellingham.

Ficha técnica:2 - Inglaterra: Trafford; Quansah, Konsa, Guéhi (Branthwaite, m.89), O’Reilly; Anderson, Lewis-Skelly (Garner, m.70); Saka (Gibbs-White, m.83), Bellingham, Gordon (Rogers, m.70); y Kane (Calvert-Lewin, m.83).3 - España: Simón; Eric García, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo (Merino, m.82), Ruiz (Pedri, m.70); Lamine, Williams (Baena, m.60) y Ferran (Oyarzábal, m.55).Goles: 0-1, m.2: Lamine. 1-1, m.36: Gordon. 2-1, m.40: Kane. 2-2, m.60: Baena. 2-3, m.74: Oyarzábal.Árbitro: Davide Massa (Italia) amonestó a O'Reilly (m.67) y Bellingham (m.81) por parte de Inglaterra.Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga de Naciones disputado en Wembley ante unos 84.000 espectadores. Se homenajeó en los prolegómenos a Kevin Keegan, doble Balón de Oro y leyenda del fútbol inglés, fallecido este año.