Luis de la Fuente cambia de plan y llama a otro de sus habituales para suplir a Eric García

El seleccionador español le restó importancia a la lesión del jugador barcelonista cuando terminó el encuentro contra Inglaterra, pero finalmente ha decidido que abandone la concentración

Eric García, a la derecha, junto al resto de sus compañeros en el Barcelona.IMAGO.

La noticia saltó en el calentamiento que España hizo en Wembley. La quinielas sobre el once que pondría Luis de la Fuente para estrenar la segunda estrella quedaron rotas al ver que el defensa Marc Pubill sustituía a Eric García en el lateral derecho por culpa de unas molestias que el jugador del Barcelona sintió en su rodilla izquierda durante el mismo.

De hecho, el zaguero catalán se retiró del mismo minutos antes de que terminara este, por lo que ya algo se pudo presagiar.

Tras el partido, el seleccionador español respondió a las preguntas que le hicieron sobre el estado del jugador y le restó importancia: "No parece nada grave. Tuvo un pequeño problema en el calentamiento, pero no parece nada serio. El domingo en Madrid se valorará si es recuperable, obviamente que suponga cero riesgo para el futbolista. Ahora mismo no parece nada importante, pero si con tan poco tiempo, tres partidos tan seguidos, si tendrá posibilidades de jugar. Ya lo veremos y veremos si se incorpora otro compañero".

Sin embargo, este domingo ha sido sometido a diversas pruebas y han creído conveniente que vuelva a casa y reemplazarle por otro compañero. Concretamente, el técnico nacional ha decidido sustituirle por el defensa del Atlético de Madrid Robin Le Normand, quien ya se ha incorporado este mismo domingo a la concentración.

Tras las pruebas médicas a las que se sometió a Eric García al regreso de Londres, se decidió desconvocarlo ante la proximidad de los próximos partidos de la Liga de Naciones para "evitar cualquier riesgo y preservar la salud del jugador", según ha informado la Real Federación Española de Fútbol en un comunicado.

En otro orden de cosas, Luis de la Fuente se marchó muy satisfecho de haber podido estrenar la segunda estrella con un remontada ante Inglaterra y en Wembley, la auténtica catedral del fútbol: "Es una España que se reinventa y que quiere seguir compitiendo por lo máximo”.

La Copa del Mundo llega a Sevilla

La Copa del Mundo de fútbol conquistada por España el pasado verano en Estados Unidos se encuentra ya en Sevilla, donde va a permanecer cuatro días para que los aficionados puedan verla en el marco de la gira de la exposición 'Reyes del mundo', organizada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por veinticinco ciudades del país.

Tras el inicio de la muestra en Málaga, el trofeo ha llegado a Sevilla, donde el próximo martes, día 29, la selección de Luis de la Fuente disputará ante Croacia en el estadio Sánchez Pizjuán su segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones después del jugado ayer, sábado, ante Inglaterra en Wembley, con victoria por 2-3.

La copa ganada el pasado 19 de julio en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá contra Argentina (1-0) se transportó en tren desde Madrid a la ciudad hispalense, donde inició un paseo por las calles y lugares destacados, como la Catedral y su emblemática torre, la Giralda, ante la expectación de la gente, informa la RFEF en su web.

Posteriormente, se trasladó a un colegio, donde numerosos niños y adultos pudieron tocarla y fotografiarse con ella. En su parada en Sevilla, la muestra 'Reyes del mundo' se ha instalado en el Parlamento de Andalucía y el día 30 se verá en la sede del Ayuntamiento.

La siguiente ciudad de la gira será Oviedo, sede del tercer partido de España de la Liga de Naciones ante la República Checa, que se disputará el 3 de octubre