Pedro Porro y Luis de la Fuente ya conocen el alcance de su lesión

El seleccionador español, de momento, ha decidido no llamar a nadie, por lo que la lista definitiva la componen 25 jugadores para afrontar los cuatro partidos

El español Pedro Porro, lateral derecho del Tottenham Hotspur, estará de baja alrededor de un mes por una lesión en los isquiotibiales.

El campeón del mundo se cayó de la lista de Luis de la Fuente para los próximos partidos después de lesionarse a los veinte minutos de la derrota contra el Aston Villa el pasado sábado.

El jugador fue asistido por los servicios médicos del Tottenham en el terreno de juego y, tras comprobar su estado, pidieron el cambio al entrenador Roberto de Zerbi, que optó por Archie Grey. El objetivo del lateral español es estar disponible el 24 de octubre para enfrentarse al Chelsea.

Según adelantaron medios británicos, el jugador español tendrá un mes de recuperación por delante por lo que, además de perderse los compromisos de España, tampoco podrá jugar el 10 de octubre contra el Manchester United y lo tiene muy complicado para reaparecer el 19 de octubre contra el Coventry City.

"La lista, de momento, queda compuesta por 25 jugadores", ha informado la selección española, una vez que Luis de la Fuente no ha llamado por ahora a ningún recambio.

El gran ausente del estreno de la campeona del mundo

Precisamente Pedro Porro fue el único que faltó en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas en el primer entrenamiento de la selección española después de conquistar el pasado verano su segundo Mundial, donde unas 2.000 personas abarrotaron el campo principal del complejo para ver a sus ídolos.

La Roja celebró su primer entrenamiento con el seleccionador Luis de la Fuente a la cabeza para preparar los cuatro partidos de la fase de grupos de la nueva edición de la Liga de Naciones y lo hizo con entrada gratuita como gesto de agradecimiento al apoyo de la afición durante el pasado Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Protestas de los aficionados por quedarse fuera

Ante la invitación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a pesar del calor, fue tal el número de hinchas, también de fuera de Madrid, que se desplazaron a la ciudad deportiva que varios centenares se quedaron sin poder acceder al recinto al superar el aforo permitido, lo que no sentó bien.El entrenamiento en el campo A se convirtió en un festejo donde cada detalle de los 26 futbolistas concentrados fue jaleado tanto por los afortunados que estaban en la grada a la sombra como los que se tuvieron que conformar con estar de pie en uno de los fondos al sol hasta que se escondió."¡Caaaampeones del muuuundo!", fue el cántico con el que dieron la bienvenida a los jugadores al saltar al césped, encabezados por el navarro Mikel Merino.El primer ritual de la sesión fue hacer el pasillo a De la Fuente y a los otros integrantes del cuerpo técnico por su renovación hasta 2032.El capitán, Rodri, abrió los saludos a la grada y también se vio requerido a hacerlo el seleccionador, ataviado con su gorra, ante la insistente petición de la gente, que a cada aproximación a la banda de un jugador chillaba para que hubiera un gesto con la mano.

por problemas con las ampollas, mientras que el resto se ejercitó con aparente normalidad, con Eric García con la máscara por el golpe que sufrió en la nariz en el partido ante el Valencia.En la grada no faltaron las camisetas de España, tanto la roja como la de color blanco crudo, unas con una estrella y otras al día con la segunda.También abundaron las pancartas de ánimo, con carteles de todo tenor, incluso dirigidos a los ausentes, como el lesionado Pedro Porro.