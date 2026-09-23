Roberto Fernández, de Primera RFEF a delantero de España:﻿ "Era bastante joven, los partidos te hacen ir aprendiendo, sobre todo cuando hay momentos malos"

El goleador recuerda como hace tan solo tres años ni siquiera militaba en el fútbol profesional y ahora tiene el "orgullo" de defender al actual campeón del mundo con sus goles

Roberto Fernández, una de las novedades de Luis de la Fuente en su última convocatoria con la Selección española, ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde ha dejado claro que espera con ganas el poder debutar mientras recordaba cómo vivió el anuncio de su convocatoria.

"Estaba con toda mi familia y mi representante porque sabíamos que cabía la posibilidad. Esperando hasta el final del vídeo hasta que saliese el nombre. Eufórico y muy ilusionado", ha reconocido el delantero del Espanyol.

Sobre la carrera por el Balón de Oro, y si sueña con él, Roberto ha dicho: "El Balón de Oro son palabras mayores. Ahora mismo, peleo por un hueco en la Selección. Mi top-3, si son españoles y de este grupo, pues mejor".

Cómo vivió la final del Mundial

"De concentración con el Espanyol. Estábamos todo el equipo, fue increíble para todos los españoles. Uno siempre sueña, cuando empieza a meter goles, con que Luis te llame".

Qué le ha dicho Luis de la Fuente

"Básicamente, me dijo que fuera yo. Que lo siga haciendo todo como en este principio de temporada, que es lo que me ha traído hasta aquí. Que disfrute, que aprenda. El grupo es espectacular. Cuando estás dentro, son una familia, los campeones del mundo".

Agradecido al Espanyol

"Es un orgullo representar a un club como el Espanyol que me dio toda la confianza cuando lo estaba pasando regular en Braga. Se lo quería agradecer desde aquí al club. Yo tenía el reto de venir a la Selección y estoy muy agradecido. Es un club histórico que trabaja muy bien, no sólo con los delanteros. Yo siempre intento aprender de los mejores y el Espanyol sabe hacerlo bastante bien".

Su último partido con la sub 21 fue contra Inglaterra, el rival del sábado

"Como perdimos, fue un trago bastante malo. Pero no me imaginé que el destino me iba a traer hasta aquí. Tengo una oportunidad de poder jugar, ojalá se dé. He hablado con Pubill de ese partido, también con Dean (Huijsen)".

Con quién te relaciones más en la concentración

"Intento hacerlo con todos. Había coincidido con Pubill, con Huijsen y con algunos compañeros. Todos se te acercan. Es un buen grupo y me estoy sintiendo cómodo con ellos".

Quién te ha sorprendido más

"Todos. Por ejemplo, Cucurella es muy intenso. Ya lo he sufrido bastante. Pedri mueve mucho el balón, es muy bueno. Oyarzabal tiene mucho gol, Ferran igual... son los campeones del mundo, me han sorprendido todos".

El Mundial ya es pasado

"Queremos enfocarnos en ser mejores. Vamos a por Inglaterra, vamos a ir partido a partido y demostrando por qué hemos sido campeones. Tenemos que seguir ganando y clasificarnos para la final four de la Nations".

Cuánto ha cambiado desde que saliera de Primera RFEF

"Mucho. Era bastante joven. Tenía 21 años, ahora tengo 24 y bastantes partidos en Primera. Los partidos te hacen ir aprendiendo, sobre todo cuando hay momentos malos".

Alguna novatada

"Estoy esperando todavía (risas). Encantado de hacerlo. Por estar aquí, hago cualquier novatada".