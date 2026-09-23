El autor del gol que dio el segundo Mundial a España asegura que cuida muchísimo su alimentación aunque su comida favorita es la pizza, aunque siempre recomienda "la paella valenciana de pollo y conejo"

Ferran Torres es el futbolista español de moda. Su gol en la final del Mundial frente a Argentina lo ha catapultado a otra dimensión no ya solo por su cambio de equipo, del Barcelona al París Saint-Germain, sino también porque es uno de los hombres más buscados para los medios de comunicación.

Con motivo del parón internacional, el extremo de Foios ha regresado a España para volver a ponerse a las órdenes del seleccionador Luis de la Fuente pero no sin antes pasar por el plató de 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

El internacional español ha sido uno de los invitados esta semana y a su paso por el programa de las hormigas ha dejado varias anécdotas como la ya conocida del 'Oh, Ferran', que ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Pero además, el goleador de la final ha dejado otros detalles hablando por ejemplo sus gustos gastronómicos como ya desveló en una entrevista a Mundo Deportivo hace algunos años.

Y es que pese a sus raíces valencianas, lo que lo convierte en un amante de la paella, plato valenciano por excelencia, aunque su plato favorito es la pizza. "Es que la paella la quito porque la paella ya la tengo de serie, es algo normal para mí", reconocía entonces, aunque ahora, años después no dudó en decantarse por un plato más nacional: "Si tengo que recomendar un plato, siempre digo la paella valenciana de pollo y conejo". De hecho, Pablo Motos le preguntó si él mismo se animaría a hacer una paella, aunque no se mostró muy confiado: "Yo probaría a cocinarla, puede que no me quede muy buena, pero lo intentaría".

Ferran Torres revive su gol del Mundial: "Fue el gol de 47 millones de personas"

Ferran Torres pasó por 'El Hormiguero' y dejó una entrevista con varios momentos destacados, desde el recuerdo del gol que marcó en la final del Mundial hasta su relación con las críticas, su familia y su nueva etapa profesional.

El delantero del PSG volvió a recordar el tanto que marcó en la final del Mundial con España, una imagen que todavía forma parte de su día a día. El valenciano reconoció que sigue viendo la jugada prácticamente a diario y explicó que, en el momento de marcar, apenas fue consciente de lo que estaba sucediendo.

"Fue el gol de 47 millones de personas", aseguró Ferran al referirse a uno de los momentos más importantes de su carrera. El atacante explicó que la adrenalina hizo que viviera aquellos segundos de una manera muy particular y que posteriormente tuvo que reconstruir algunos detalles de la jugada con la ayuda de sus familiares y compañeros.

La escena le llevó también a acordarse de Andrés Iniesta y de su famoso gol en la final del Mundial de Sudáfrica. Ferran reconoció que sintió una sensación parecida a la que el exfutbolista del Barcelona había descrito en aquella ocasión, cuando todo parece detenerse antes del disparo.

De las críticas a aprender de los errores

Otro de los aspectos que abordó fue su manera de gestionar los momentos complicados. Ferran admitió que durante una etapa de su carrera se exigía demasiado y que llegaba a "machacarse muchísimo" cuando las cosas no le salían bien.

Con el paso del tiempo ha aprendido a cambiar esa perspectiva. Ahora considera que los errores forman parte del proceso y que incluso los fallos que cometió durante el Mundial terminaron teniendo un significado especial cuando consiguió marcar en la final.

"Si lo gana un español, mejor que mejor"

Ferran también fue preguntado por el Balón de Oro y evitó señalar a un favorito. "Que lo gane quien lo tenga que ganar. Si lo gana un español, mejor que mejor", afirmó el delantero. Además, tuvo palabras para Luis Enrique, con quien coincidió durante su etapa en la selección española y a quien definió como una persona directa y muy fiel a los suyos.

Ahora, instalado en una nueva etapa de su carrera, Ferran también reconoció que echa de menos algunos aspectos de España. Después de varias semanas fuera del país, confesó que tenía ganas de volver a disfrutar de una buena "españolada", con tortilla de patatas con cebolla, jamón y pisto entre sus principales antojos.