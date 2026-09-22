Deportivo, Racing o Málaga: "Uno de los recién ascendidos a LaLiga puede desparecer en dos o tres años"

El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, desvela que uno de los equipos que ha regresado esta campaña a Primera división ha contraído un préstamo ligado a los derechos de televisión que puede ser muy peligroso

La publicación de los límites salariales de LaLiga para la temporada 26/27 tiene como una de sus notas más destacadas la aparición del Deportivo de La Coruña, recién ascendido a Primera división, como décimo en el ranking, con 64,016 millones de euros. También el Racing de Santander, con un tope de gasto de 58,183 'kilos', aparece fuera de los tres últimos en esta particular clasificación, al ser el decimosexto. Pero no puede decir lo mismo el Málaga, penúltimo, solo por delante del Sevilla FC, con un LCPD de 33,634 millones.

"No voy a dar un nombre"

Esos son los datos económicos facilitados por la patronal de clubes. Pero según ha desvelado Miguel Ángel Ramírtez, presidente de la UD Las Palmas, uno de ellos tiene obligaciones contraídas que podría llevar incluso a su desaparición dentro de no mucho tiempo. "No voy a dar un nombre, pero uno de los equipos que ha ascendido este año ha pedido un préstamo por las cinco temporadas que vienen de derechos de televisión. Ese equipo en dos o tres años puede que no exista. Yo eso no lo puedo hacer", comentó en el podcast 'Helado Oscuro' el dirigente canario, que justificó así su política al frente del club insular en Segunda división.

El gasto en fichajes de los recién ascendidos

Cabe recordar en este sentido que el Deportivo, por ejemplo, ha sido el quinto equipo de Primera que más ha gastado en fichajes en el pasado mercado de verano, solo por detrás de Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y, por poco, el Real Betis. En concreto, 26 millones, después de haber ganado solo 500.000 euros por el traspaso de Luis Chacón al Valladolid, en lo que le convierte en el decimoséptimo en este apartado, igualado con el Espanyol.

Por su parte, el Racing de Santander ha invertido 16,8 millones en reforzarse (el decimoprimero en el ranking), pero ha ingresado más dinero del que ha gastado (20,6 millones), principalmente por la venta de Gustavo Puerta al Olympiacos. Una situación muy diferente a la del Málaga, colista de LaLiga y único equipo que aún no ha ganado, que sólo pagó 300.000 euros por la cesión de Juan Cruz y medita ahora hacerse con Antonhy Martial como agente libre.

El motivo por el que Yeremay no fichó por la UD Las Palmas

Por otro lado, Ramírez se refirió al fichaje frustrado de Yeremay Hernández, una de las figuras del Deportivo de La Coruña, que firmó al extremo canario para sus categorías inferiores en 2017, tras dejar la cantera del Real Madrid, después de que previamente hubiese militado en el conjunto de su ciudad entre 2011 y 2015.

"Yeremay no está en la UD Las Palmas porque yo no quise", afirmó tajante el mandatario, que explicó el por qué de su negativa al regreso del canario: ·"A Yeremay se le dijo: 'si quieres fichar por la UD Las Palmas, que estamos encantados de ficharte, tienes que cambiar de representante'. Él no cambio de representante y se fue al Deportivo de La Coruña. No hay más mentiras. Yeremay estaba para venir aquí y nosotros estábamos encantados, pero no lo íbamos a hacer con esa persona. Hay representantes que son enemigos nuestros, que nos quitan jugadores, y no queremos hacer negocios con ellos... Esto es una empresa, no nos olvidemos de eso", sentenció, acusando así al agente del jugador.